Una profesora del máster de Cifuentes le escribe una carta: "No sé si me recuerdas; francamente yo a ti no"

Susana Galera Rodrigo, una de las profesoras del máster de Cristina Cifuentes ha escrito una carta titulada 'Los compañeros de Cristina' que ha publicado en eldiario.es y donde quiere mostrar su respeto por todos sus alumnos.

La misiva, en la que se dirige directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, comienza lanzando un dardo a Cifuentes: "No sé si me recuerdas; francamente yo a ti no... pero han pasado varios años desde que parece que fui tu profesora y cada vez tengo menos certeza".

En las líneas de su carta, Galera, que se permite tutear a la presidenta, le cuenta cómo discurrían sus clases con el resto de alumnos ya que "la modalidad en que desarrollaste tu máster no nos dio la oportunidad de coincidir personalmente".

Explica que al igual que Cifuentes, el resto de alumnos compatibilizaban sus estudios con sus obligaciones laborales y familiares y que las sesiones tenían lugar los sábados en el Campus de Vicálvaro. "Llegábamos con dificultad estirando un poco más la semana de cinco días. No sé quién se esforzaba más, si yo en articular un discurso que interesara o los alumnos en mantenerse atentos", relata.

Recuerda que según pasaban las sesiones, "la relación entre el grupo se hizo más estrecha de lo que es habitual en los estudios de Grado" por lo que la profesora logra recordar algunas caras y nombres y "sobre todo, algunos perfiles concretos".

Cuenta los casos y las circunstancias que rodeaban a algunos de sus alumnos, y dice que "estos son los alumnos ordinarios, los que avanzan poco a poco porque sin padrinos cuesta más, los que se instalan un tiempo en semanas laborales de seis días, sueño atrasado y mucho ocio pendiente".

Para despedirse de la presidenta, Galera le dice: "Qué pena, Cristina, que te lo hayas perdido".