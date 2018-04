Podemos y PSM exigen a Cifuentes que muestre su "honradez y honorabilidad" respecto a su máster

Durante la sesión del Pleno extraordinario de la presidenta regional para informar sobre la posible falsificación del expediente académico de su máster en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), la Portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha pedido que explique y dé, este miércoles, la respuesta a la siguiente pregunta: "¿Hizo usted el máster de la Universidad Rey Juan Carlos?"

La portavoz, también ha recalcado la honradez de Cifuentes y con ello expresa que la demuestre este miércoles en la Asamblea. "Cifuentes ha dicho que ella es una persona honrada. No he venido a desmentir a Cifuentes. Estoy para contar lo que sé. Cifuentes dijo que se le extravió la copia del máster en una mudanza. Los madrileños confían en que Cifuentes mostrará el documento que acredite la publicación de su máster". A su vez ha asegurado que espera que demuestre un rastro telemático de la fecha. Un acta auténtica con el sello de la universidad y las firmas auténticas de las tres profesoras que evaluaron su trabajo de fin de máster.

Por otra parte, el portavoz del PSM, Ángel Gabilondo, quien ha continuado exigiendo a Cifuentes que dé respuestas, ha asegurado que la tarde de este miércoles es su día para dar respuestas a la ciudadanía: "Hoy es el día de sus aclaraciones. Señora presidenta esta es su posibilidad de ofrecer una versión verosímil con argumentos razonables y no derive a otros que expliquen su situación".

También, Gabilondo, asegura que "De no hacerlo no solo pondrá en juego su confianza y honorabilidad sino que, dejará en una situación insostenible a todo su Gobierno y a su partido". De esta forma ha pedido que argumente también las contradicciones que derivan de sus declaraciones, ya que la situación en la que se encuentra la presidenta de la Comunidad, la describe como una "singularmente grave y urgente". "Lo pertinente es que como presidenta dé cuenta de lo sucedido ante el máximo órgano de representación de la ciudadanía que es esta Asamblea. No comparece por su iniciativa, hoy lo hace porque no le queda más remedio", exige Gabilando a Cifuentes.

Una vez realizadas las primeras declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Asamblea, Ruiz-Huertas, vuelve a preguntar dónde está su trabajo de fin de máster, pues explica que esa es la pregunta que se está haciendo la sociedad. Añade que en lugar de presentar la copia del acta que firmó para que la universidad publicara su trabajo de fin de máster, por qué no pidió que le enviaran una copia. Ante esto, la portavoz, concluye con que: "La única explicación es que usted no hizo ni presentó nunca un trabajo de fin de máster".

Tras las declaraciones de Cristina Cifuentes, el portavoz del PSM, ha apelado a la responsabilidad a la que se tiene que someter la presidenta. También alude a la humildad, al trabajo bien hecho y logrado con méritos propios y esfuerzos, defendiendo con estas declaraciones que la presidenta no ha cursado el máster. Por el contrario, si verdaderamente se ganó el título, pide que lo pruebe: "¿No es más importante ser capaz de decir la verdad que exhibir títulos que no ha supuesto para uno mismo esfuerzo y conocimiento? La necesidad de credibilidad que usted tiene no va a resolverla con la presentación de una querella contra unos periodistas que han ofrecido una información seria y documentada. Si usted tiene una más verosímil, ofrezcanosla".

Los portavoces de Podemos y PSM coinciden en sus argumentaciones en que esta situación daña a las instituciones públicas por la falta de una "adecuada explicación", tal y como explica Ángel Gabilondo.