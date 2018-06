APUESTA POR LA EFICACIA DE GOBIERNOS DE COALICIÓN

Podemos asegura que mantiene su apoyo a Pedro Sánchez aunque no forme parte del Gobierno

Pablo Echenique ha asegurado que van a escuchar "lo que tenga que decir el presidente del Gobierno, porque todavía no sabemos qué planes tiene porque no ha hecho declaraciones, son rumores". Y ha confirmado que Podemos no ha recibido en las últimas horas ninguna llamada de Pedro Sánchez.