El Parlament aprueba la Ley del Referéndum, minuto a minuto

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha dejado claro hoy que su partido "no puede legitimar el disparate" de una Ley del Referéndum que tendrá "consecuencias muy negativas" y, por ello, su grupo abandonará el hemiciclo y no votará la norma: "No en nuestro nombre. No con nuestra presencia", ha advertido. En su intervención durante el debate de la ley en el Parlament, Iceta ha calificado lo ocurrido hoy de "vergüenza" y ha afirmado que los socialistas "no pueden dar por bueno un proyecto que incorpora el germen de la división y sitúa las instituciones fuera de la ley". "No podemos legitimar este disparate en el momento de votarlo.