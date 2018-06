Los pensionistas vascos creen que la moción de censura es una "oportunidad" y piden al PNV que apoye la iniciativa del PSOE

Los pensionistas vascos se han vuelto a concentrar en Bilbao para reclamar unas pensiones dignas y, tras volver a pedir la dimisión del presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, han afirmado que la moción de censura puede ser "una oportunidad". Por ello, han pedido al PNV que apoye la iniciativa del PSOE.

La concentración, como cada lunes, se ha desarrollado a partir de las doce del mediodía frente al Ayuntamiento de Bilbao y, en este caso, ante una incesante lluvia. En el transcurso de la protesta, en la que se han podido escuchar gritos como "esta batalla la vamos a ganar" o "Rajoy dimisión", los representantes de los pensionistas han destacado la "impresionante" manifestación que se vivió este sábado en Bilbao y han calificado de "burda mentira" que desde el Consistorio se cifrara en 14.000 personas la asistencia, cuando, a su juicio, rondó las 75.000.

Por ello, los portavoces de los pensionistas han acusado al PNV de intentar "hacerles daño" y de tratar de "desmovilizar" a los pensionistas. En este sentido, han pedido a la formación jeltzale que les "deje en paz con su lucha. "Si solo va a mirar por dar el apoyo a Rajoy, lo que tiene que hacer es marcharse, que se vaya a la Moncloa con Rajoy y que nos deje tranquilo", han criticado.

Asimismo, han indicado que los últimos acontecimientos políticos con el registro de una moción de censura por parte del PSOE tras la sentencia del caso Gürtel generan una situación "convulsa" y les deja en "stand by" a la espera de lo que pueda suceder.

Tras asegurar que ellos no quieren ser "moneda de cambio de nadie", han afirmado en esta nueva coyuntura política sus reivindicaciones tienen que entrar "en esa agenda". Ante la presentación de esta moción de censura y la posibilidad de unas elecciones anticipadas, han señalado que no es algo que les perjudique, sino que supone "una oportunidad".

Moción de censura

En este sentido, han manifestado que, "con moción o sin moción" o "con elecciones o sin elecciones", se tienen que aceptar sus reivindicaciones y han planteado debatir para exigir a todos los partidos que en la moción uno de los temas a abordar sea el de las reivindicaciones de los pensionistas.

Asimismo, algunos de los portavoces han reclamado al PNV que apoye esta moción porque ven necesario que Mariano Rajoy abandone la Moncloa. En concreto, el presidente de la asociación de jubilados de Bilbao, José Antonio Perera, ha pedido al PNV que "deje de estar a muerte" con Rajoy y que se alinee "con una mayoría que quiere hacer un gobierno nuevo".

"Si le queda un poquito de honradez debería aprovechar para estar con el apoyo a que abandone el PP la Moncloa. Si no quiere parecerse al Gobierno de España, que se deshagan de una vez, que se marchen de ahí y que estén con una mayoría que quiere hacer un gobierno nuevo, porque si no serán complices", ha apuntado. Asimismo, en la concentración los pensionistas han advertido de que no quieren "cambios cosméticos con otros que repitan los mismos problemas" Y, por otra parte, han reprochado al PNV que esté pactando con "el partido más corrupto de Europa".