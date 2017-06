Pedro Sánchez: "Me siento muy próximo a los votantes de Podemos"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que se siente "muy próximo a los votantes de Podemos", pero que no comparte "algunas cuestiones y formas de hacer" de su líder, Pablo Iglesias.

Once días después de su elección, Sánchez ha hecho así un guiño directo al electorado joven que pretende alejar de Iglesias y recuperar para su partido. "Nosotros, y yo en particular, me siento muy próximo a los votantes de Podemos", ha proclamado en una visita a la Feria del Libro de Madrid, preguntado por la posición de su partido en la moción de censura de Iglesias contra Rajoy.

Tras reiterar que su partido no va a apoyar la moción, ha seguido sin aclarar si optará por la abstención o el voto en contra: "paso a paso, todavía quedan unos días".

Sánchez ha insistido en que el Gobierno de España es "evidentemente censurable por la degeneración" que, a su juicio, está originando en el sistema democrático y por su "utilización tan partidaria de las instituciones públicas, pero ha hecho hincapié en que, después de la investidura fallida de la anterior legislatura, eso no se puede "volver a producir".

"Si hay un cambio tiene que ser con todas las consecuencias, donde den los números, y desgraciadamente esos números ahora no dan", ha zanjado.