Pedro Sánchez reacciona a la candidatura de Susana Díaz a las primarias pidiendo lealtad, mientras que Patxi López se centra en la unidad

El aspirante a secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha pedido aprovechar las primarias para elegir al nuevo líder para que el partido de "una lección de respeto y compañerismo", y ha reivindicado "lealtad" para el que salga elegido una vez que se ha conocido que Susana Díaz también entrará en la competición. Pedro Sánchez ha llenado de militantes el aforo del Palacio de Congresos de Cádiz, con capacidad para acoger a 900 personas, en un acto que ha estrenado el que será su eslogan en la campaña de las primeras, un 'Sí es sí' que sigue la estela del 'No es no' con el que hizo bandera de su rechazo a abstenerse ante la investidura de Mariano Rajoy.

No obstante, Sánchez no ha hecho en su intervención ninguna referencia a la candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía y ha insistido en que sus adversarios no están dentro del PSOE, sino fuera, en el PP, y ha señalado que espera que el próximo secretario o secretaria general del PSOE cuente con la lealtad de todos y no tenga que sufrir lo que él ha sufrido "por cumplir la palabra dada a sus votantes".

"No hay peor derrota para un socialista que ganar sobre un partido roto"

Por su parte, el diputado vasco y aspirante a la Secretaría General del PSOE Patxi López ha lanzado este domingo un mensaje por la unidad de todos para el 39 Congreso y ha enviado un aviso a sus contrincantes en esta carrera: "No hay peor derrota para un socialista que ganar sobre un partido roto. Yo no quiero ganar si el que pierde es el PSOE". López ha hecho esta advertencia desde Getafe, donde este domingo ha presentado las "más de cien razones" que tiene su proyecto político para hacerse con el liderazgo del partido, en un acto en el que ha reunido a más de 700 militantes.

El exlehendakari ha defendido que el PSOE tiene que dejar atrás la "mala época" que ha pasado y ha subrayado que esto sólo puede hacerse con unidad. "No podemos tener un proceso de socialistas contra socialistas, este proceso y este congreso tienen que servir para conseguir un PSOE unido y capaz de retomar la fuerza del pasado", ha remachado. Y, por eso, ha defendido que "lo fundamental" es saber que se va a hacer el día después del 39 Congreso. Porque, ha remachado, si al día siguiente los socialistas se dedican a "pasar facturas" y a "cobrarse revanchas", se irá al "desastre más absoluto".

Por eso, ha insistido en que si gana estas primarias, llamará a sus contrincantes para "sumar y unir". Y si pierde, algo que ha asegurado dudar, se quedará para contribuir a la unidad: "Un militante socialista nunca se ve, se queda para ayudar al partido", ha defendido.