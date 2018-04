Pedro Sánchez: "El PSOE baraja la moción de censura contra Cifuentes"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha explicado en una entrevista en Onda Cero qué responsabilidades va a pedir el PSOE a Cristina Cifuentes tras las explicaciones que dé sobre su máster en la Asamblea, señala que no descartan la moción de censura y que el Gobierno de Madrid no puede estar "basado en la mentira".

Preguntado sobre qué responsabilidades va a exigir el PSOE a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sánchez declara que "barajamos todas las opciones, incluida la moción de censura". Considera que la noticia de que al menos dos de las tres firmas del acta que exhibió Cifuentes son falsas "refuerza la sensación de que Cifuentes no puede decir la verdad en este asunto".

Ha advertido que "cuanto más imposible parece el máster" en Derecho Autonómico de la presidenta madrileña, "más posible" es que los socialistas presenten una moción de censura contra la dirigente del PP con Angel Gabilondo como candidato alternativo. Sánchez ha alertado que, de ser así, el caso podría entrar "en territorio de responsabilidades penales si ha habido suplantación de identidad y falsedad documental".

Y aunque los socialistas van a esperar a escuchar las explicaciones que pueda aportar este miércoles la presidenta en la Asamblea de Madrid, Sánchez ha dejado claro que "la mentira no puede presidir la Comunidad de Madrid", que ha de volver a la normalidad institucional tras una "riada de casos" de "falta de ejemplaridad" protagonizados por el PP y cuya presidencia necesita "recuperar el buen nombre", dañado por "una señora que no está siendo transparente".

"Si Cifuentes da explicaciones contundentes, no hay caso. Pero si no, cada uno de los grupos tendremos que asumir nuestra responsabilidad y también el socio de gobierno de Cifuentes", esto es, Ciudadanos. Sánchez ha revelado que no ha hablado de este tema con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pero ha recordado que en el acuerdo de gobierno que firmó el partido 'naranja' con el PP de Madrid se incluía que no se permitiría que ningún miembro del Gobierno hubiera falseado su expediente académico o su currículum.

Sobre la situación en Cataluña, Sánchez señala que "más allá de las propuestas lo que hay es una cerrazón por parte del bloque independentista" y pide a "las fuerzas independentistas que abran una legislatura autonomista y que la vida política en Cataluña se normalice".

Se pronuncia sobre los CDR expresando su preocupación por los episodios de violencia en sus acciones y también por la "falta de pluralidad informativa de TV3", pero añade que "el Gobierno de España tampoco es ejemplo de pluralidad en RTVE".

Respecto al anunciado no apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, declara que le parece "absurdo" que esto sea lo mismo que dejar de apoyar el 155 "el sentido de estado no es pensamiento único". Dice que sus presupuestos alternativos los presentarán el lunes y hace hincapié "en que es posible hacer una política económica distinta".