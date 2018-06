Pedro Sánchez, a Mariano Rajoy: "Dimita y esta moción de censura habrá terminado hoy, aquí y ahora"

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que nunca antes una moción de censura como la que debate hoy el Congreso contra Mariano Rajoy había sido "tan necesaria" como ahora para garantizar la "higiene democrática" en España.

"La mayor irresponsabilidad sería no presentar una moción de censura contra quien es merecedor de un evidente reproche político de esta Cámara", ha recalcado Sánchez en el debate de la moción de censura contra el jefe del Ejecutivo.

El candidato socialista ha emplazado a Rajoy a que dimita "y esta moción de censura habrá terminado hoy, aquí y ahora". Pedro Sánchez ha dicho que Rajoy es el "responsable" del debate que este jueves acoge el Congreso. "Este escenario puede cambiar en este momento. Este debate en este segundo puede llegar a su fin. ¿Está dispuesto a dimitir aquí y ahora? Dimita y todo terminará".

Sánchez ha seguido insistiendo preguntando "va a dimitir señor Rajoy o va continuar aferrado al cargo debilitando la democracia".

Pedro Sánchez ha argumentado que "la corrupción actúa como un agente disolvente y nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes pero también ataca de raíz a la cohesion social". El candidato ha añadido que "la corrupción merma la fe en la vigencia del estado de derecho cuando campa a sus anchas".

Sánchez ha criticado esta "estrategia macabra" de Rajoy amenazando con falta de estabilidad si triunfa la iniciativa socialista, porque "no hay mayor estabilidad que la que emana de la Constitución". Por el contrario, si fracasa la moción supone que se normaliza la corrupción "y aquí no pasa nada", ha reprochado, condenando a España a acostumbrarse a lo que considera una "enfermedad crónica".

El líder socialista ha prometido que conformará un Gobierno que "socialista, paritario, europeista, garante de la estabilidad presupuestaria y económica que cumplirá y hará cumplir la Constitución" y "hará del diálogo su forma de hacer política", tanto con todos los partidos como con todas las comunidades autónomas.

La estabilidad institucional, económica, social y territorial serán los cuatro ejes del "plan de estabilidad" que emprenderá el gobierno liderado por Sánchez, si sale adelante la moción.

Pedro Sánchez ha asegurado que vuelve a esta cámara por tres razones, "por coherencia, responsabilidad y democracia" y asegura que la actual "es una legislatura que nació herida como consecuencia de un partido que venía herido" por la corrupción.

Sánchez ha marcado tres etapas en sus planes de futuro: "primero recuperar la normalidad política, segundo atender a las urgencias que tenga el país y tercero convocar las elecciones generales para que los españoles decidan el rumbo".

Profundizando en sus planes de gobierno si la moción triunfa, Sánchez ha asegurado que mantendrá el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 por "responsabilidad de Estado" y para mantener la estabilidad económica en el país y garantizar la gobernabilidad. Este anuncio ha provocado los chascarrillos de la bancada popular y la ironía del candidato: "no esperaba su aplauso".

Si llega a ser presidente, a reiniciar el diálogo con el nuevo Govern de Cataluña, una oferta que también extenderá al Gobierno vasco. Sánchez ha agradecido el compromiso con la "estabilidad y la convivencia" del Ejecutivo presidido por el lehendakari Íñigo Urkullu, del PNV, de quien ha destacado su esfuerzo por "encontrar y forjar soluciones" ante la crisis catalana.

Por eso, ha dicho que hará extensiva su "petición de diálogo", aparte del Govern catalán presidido por Quim Torra, también al de Urkullu, dentro de su objetivo de "reestablecer los puentes con todas y cada una de las comunidades autónomas", frente a la actitud del PP que convirtió el debate territorial en un "campo de batalla".

Sánchez, ha advertido de que la abstención en la moción de censura a Mariano Rajoy "equivale a decir no a la regeneración democrática". "No hay término medio", ha aseverado. Sánchez, que durante todo su discurso ha apelado a los 350 diputados de la cámara, les ha pedido que "no indulten con su voto el cierre en falso de una prórroga que hace mucho que debió cerrarse" y que sean conscientes de que "se abre una oportunidad que merece la pena ser explorada" para "entre todos construir una España distinta".

Tras sostener que el PSOE en cuatro décadas siempre ha obrado con "lealtad institucional" y "altura de miras" ha prometido "lealtad al estado por encima de todo", ha insistido en que la corrupción es lo que amenaza la estabilidad y ha hecho hincapié en que en la decisión de apoyar o no su moción "no caben terceras vías". "La decisión solo tiene dos caminos excluyentes entre sí: sí o no, no hay terceras vías", ha recalcado en alusión al PNV.

Tras varios turnos de réplica, Pedro Sánchez ha acabado su intervención diciendo que "el debate no da más de si" y le ha deseado "todo lo mejor en lo personal pero en lo político usted ya no puede seguir como presidente".