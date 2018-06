Pedro Duque, sobre sus retos al frente del Ministerio de Ciencia: "La prioridad es echar grasa a la maquinaria de la Administración Pública"

El recién estrenado ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, asegura que su prioridad es trabajar en la Administración Pública porque al no haber habido un ministro específico de Ciencia, "ha habido cosas que se han quedado sin sacar adelante".

Duque lamenta que en muchos momentos los científicos tenían muchos problemas para utilizar los fondos públicos y por ello va a intentar que todo esto funcione.

En una entrevista, el ministro de Ciencia aseguraba que en España no sobra ningún científico y que va a trabajar para que regresen. Además asegura que la inversión en el I+D+i es "una asignatura pendiente y todos sabemos que está ahí" pero cree que por el momento hay que "plasmar esa idea conjunta que tenemos todos en algún papel que nos permita sacar ese problema de los vaivenes de la política".

Preguntado sobre si ya tiene un despacho, Duque explica que al ser un Ministerio nuevo todavía no tiene un lugar y aunque asegura que no tiene la necesidad de tener "un sitio rimbombante en el que estar", ya están buscando un lugar "para que la ciencia tenga un edificio propio y se pueda ver".

Sobre cómo va a sacar sus propuestas adelante sin un presupuesto, Duque explica que son muchos los científicos y las empresas que le han llamado para pedirle que al menos puedan utilizar los fondos que ya hay. "Tengo un margen de trabajar con los mismos Presupuestos, vamos a intentarlo por ahí", asegura el ministro.

Respecto al número de universidades españolas, Duque no considera que sean demasiadas y explica que lo que hay que hacer ahora es promocionarlas para que se vean mejor en el exterior.

"Existen una serie de propuestas e informes que me tengo que leer y vamos a ver si podemos utilizar parte de los nuevos fondos para hacer esas mejoras", subraya.

Preguntado sobre cómo fue la llamada en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le comunicó que le quería en su equipo, Duque explica que se lo planteó "en los primeros 30 segundos de conversación". "Imagina el temblor de piernas en ese momento. Empecé a dar vueltas a las posibles consecuencias, a lo negativo que podía tener esto. Qué iba a pasar con mis hijos, con mi familia y mi vida", dice.

"Pero en seguida pensé que si me llama el presidente de mi país y me dice que me va a dar carta blanca para arreglar todo lo que siempre dije que había que arreglar y me dice que tengo que llegar a acuerdos para que esto sea permanente, no puedo decir que no", asegura Duque.

Sobre el presidente del Gobierno dice que "hace falta una persona especial con la valentía de intentar ver si alguien como yo pudiera encajar en todo esto" y cuenta que le conoce desde hace alrededor de diez años, pero que nunca se habría imaginado que le propondría algo así.

Preguntado sobre si Sánchez le consultó cómo hacer cosas en su campo, Duque explica que sí, pero que para él "eran solo charlas de café en ese momento".

Preguntado sobre la homeopatía, Duque dice que "basta con saber un poco de física y biología para saber que eso no puede funcionar en la vida" y asegura que "no existe ninguna posibilidad de que eso tenga efecto legal".

Si bien, Duque ha asegurado que ese tema le corresponde a la ministra de Sanidad, que también es científica y piensa lo mismo.