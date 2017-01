Patxi López: "Yo no me considero una tercera vía, porque es una excusa de la izquierda para hacer políticas de derechas"

Diputado socialista, exlehendacari, penúltimo presidente del Congreso y primer socialista que da el paso y presenta su candidatura a las primarias de la Secretaria General del PSOE.

La carrera por la secretaría general está levantando polémica dentro de las filas socialistas. Pedro Sánchez, el que ocupara este puesto hasta su marcha, ha anunciado que saldrá a la carretera a escuchar la voz de los militantes y en breve dirá si presenta de nuevo su candidatura a las primarias.

En la que es su primera entrevista tras postularse como candidato, Patxi López no se atreve a dar por hecho la candidatura de Pedro Sánchez y se limita a explicar que por ahora solo conoce que el que fuera secretario general del PSOE iniciará sus encuentros con la militancia. "Me parece muy bien: quiere escuchar a la militancia y esta quiere ser escuchada", sentencia.

Sobre cómo reaccionó Pedro Sánchez tras anunciar su candidatura a las primarias, López no aclara cuál fue su reacción, pero matiza que "fue una conversación entre dos compañeros que comparten muchas ideas" y subraya la importancia de seguir siendo "compañeros", porque considera que en el PSOE ha habido mucha crispación en los últimos tiempos y que los militantes quieren dejar atrás estos enfrentamientos internos y dejar paso a un "frente unido".

Fuentes del entorno de Pedro Sánchez han hecho saber que se ha sentido traicionado después de que López presentara su candidatura a las primarias porque aseguran que fue precisamente el exlehendakari, César Luena y Óscar López quienes convencieron al que fuera secretario general para dejar su acta de diputado antes de la sesión de investidura de Mariano Rajoy en la que los socialistas se abstuvieron.

"He sido leal siempre a mi secretario general"

López contesta que estas fuentes no le convencen porque "suelen pervertir las palabras, la posición y el pensamiento de quien lo tiene" y asegura que su conversación con Sánchez "no fue así" y subraya que "he sido leal siempre a mi secretario general", tanto a Pedro Sánchez como a los anteriores y matiza que "mi lealtad está en el proyecto, en unas propuestas y en una forma de entender el PSOE y su papel en este país", lo que le ha llevado, dice a "dar este paso".

El candidato a la secretaría general dice que él defendió el "no" al Partido Popular porque "para España y para los españoles es fundamental que haya un PSOE fuerte, alternativo a la derecha, no que permita un gobierno de la derecha" y asegura que pese a que el panorama político no era el más adecuado después de las elecciones del 26-J, "un demócrata nunca tiene que tener miedo a unas elecciones" y considera que hay que poner en la balanza todas las posibilidades.

Sin embargo, López considera que es una decisión que se debe quedar atrás y que es el momento de mirar hacia delante,

"Un demócrata nunca tiene que tener miedo a unas elecciones"

Patxi López cree que el PSOE debe estar unido y "sumar", no ir a un Congreso en el que salgan "vencedores y vencidos", sino que salgan todos juntos.

Preguntado sobre si Susana Díaz podría presentar su candidatura a las primarias, Patxi López dice que "es una decisión personal" y cree que Susana valorará esta opción aunque asegura que "depende de ella".

Sobre los datos de las encuestas que revelan que la intención de voto al PSOE ha bajado en Andalucía, territorio históricamente socialista, López cree que no se debe a la actitud de Susana Díaz, sino que los militantes están cansados de las disputas internas y por ello anima a "cerrar cuanto antes" este capítulo.

En cuanto a la posibilidad de la bicefalia al frente del PSOE, es decir, que el secretario general y el candidato a la presidencia sean personas distintas, López dice que "no me parece ni disparatada ni acertada porque si no tenemos bien cerradas las heridas del partido y si no tenemos un buen proyecto, da igual quién tengamos en el cartel", porque los votantes seguirán sin votar. Por ello, anima a hacer bien "los pasos previos".

"Si no tenemos un buen proyecto, da igual quién tengamos en el cartel"

Preguntado sobre el número de candidatos que pueden concurrir a las primarias, Patxi López cree que "habrá gente que quiera ser candidato" pero solo "quienes sean capaces de conseguir avales" serán quienes lleguen a optar al cargo.

En cuanto a su propuesta de cara a las primarias, preguntado por lo que le hace diferente del resto, López matiza que "no va a haber propuesta oficialista o crítica" y explica que quiere presentar "un proyecto de izquierdas exigente, no una izquierda que sea un analgésico para atemperar las políticas de la derecha". y sentencia que el país necesita "una izquierda radical para ir a la raíz de los problemas"