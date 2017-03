Patxi López plantea consultas directas a las bases si lo propone un 20% de los militantes socialistas

El candidato a la Secretaría General del PSOE y exlehendakari Patxi López plantea que se puedan convocar consultas directas a las bases del partido si así lo propone el Comité Federal por mayoría o al menos un 20 por ciento de la propia militancia. López quiere que estas consultas queden "bien regladas" en el 39 Congreso que el PSOE va a celebrar el próximo mes de junio, por lo que considera que en este cónclave debería aprobarse un "nuevo reglamento de participación de la militancia" para establecer "condiciones y procedimientos".

Estos son algunas de los planteamientos que hace el exlehendakari en el documento titulado 'Más de 100 razones para unir al PSOE', en el que lanza un centenar de propuestas para el debate de cara a las primarias que los socialistas celebrarán el próximo mes de mayo para elegir a su próximo secretario general.

Segunda vuelta en primarias

Sobre las consultas a las bases, López también quiere que en el 39 Congreso se establezcan como "obligación" a la hora de "decidir acuerdos de gobierno o coaliciones con otras fuerzas", además de fijar la "segunda vuelta" en las primarias para los dos candidatos más votados, ya que "es la forma para que el elegido cuente siempre con más del 50% de apoyos de la militancia". Y una vez elegido el líder socialista, el diputado vasco propone que "sólo pueda ser removido de su cargo por la misma militancia en votación de censura, a propuesta del Comité Federal, o de confianza, a propuesta del propio secretario general".

"El reto es atraer a las mayorías hacia la izquierda socialista"

En el documento de su candidatura, López considera que el PSOE tiene pendiente el debate sobre las alianzas políticas. A su juicio, los socialistas deben apostar por la "centralidad" porque es "donde está la mayoría". Eso sí, plantea que "el papel del PSOE es el de atraer la centralidad política española a la izquierda, a una izquierda coherente, consecuente y eficaz". "Ese es el reto. Atraer a las mayorías hacia la izquierda socialista y ganar así las elecciones", explica.

En cuanto a los acuerdos en sí, el también expresidente del Congreso durante la legislatura fallida opina que "los pactos con la derecha deben limitarse a las reglas del juego democrático, como la reforma de la Constitución; a la garantía de la convivencia, como la lucha contra el terrorismo; o a la proyección exterior de España".

Los presupuestos no se pueden pactar con la derecha

De este modo, afirma que "pactar los presupuestos no forma parte de este planteamiento" porque son cuentas públicas que "definen un proyecto de país, sus objetivos y sus prioridades, y los objetivos y prioridades del PSOE son muy distintos de los de la derecha". Con este proyecto, López se sitúa en un punto diferente a lo que defiende la actual Comisión Gestora del PSOE, que ha llegado a distintos acuerdos con el PP en el Congreso, y los planteamientos del por ahora único rival oficial en las primarias, Pedro Sánchez, que apuesta por aliarse con Podemos.

En cualquier caso, el exlehendakari quiere que el debate hasta el 39 Congreso sea "limpio y sobre los temas que importan", un debate "sin una descalificación y sin un reproche entre compañeros", por lo que ha hecho un llamamiento a "estar a la altura". "

Proponemos un socialismo exigente, moderno y mayoritario. Esto exige no entretenerse en divisiones y conflictos de poder estériles, que no restan credibilidad ante los ciudadanos. Esto requiere no amarrarse con nostalgia a las recetas de siempre cuando los problemas están cambiando. Y eso implica no conformarse con aspirar a una alternancia inocua e indistinguible de la derecha o a conformar un sumatorio confuso de minorías más o menos progresistas", afirma.

Volver a la unidad

López quiere que el 39 Congreso del PSOE sea "el congreso de la unidad", por lo que se compromete a que, si gana las primarias, "contará desde la Secretaría General con el conjunto del partido para desarrollar un proyecto común, sin ganadores ni perdedores en el PSOE".

Y si pierde, garantiza que renunciará a convertir su proyecto en una oposición interna "sistemática", por lo que colaborará "lealmente" con la dirección que salga de las primarias. Por eso, cree que la Secretaría General debe ejercerse "desde un liderazgo colectivo, plural y compartido, en un equipo en el que todos y todas cuenten, desde el cargo más importante hasta el militante recién llegado, unificando criterios y coordinando propuestas".