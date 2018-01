El Parlament presenta ante el Constitucional un recurso contra la aplicación del 155

El Parlament ha recurrido al Tribunal Constitucional la activación del artículo 155 al entender que vulneró el principio de autonomía y de participación política y se aplicó de forma "desproporcionada", ante una "mera declaración retórica" del expresidente catalán Carles Puigdemont.

El recurso de inconstitucionalidad argumenta que las medidas del 155 supusieron una suspensión "de facto" de la autonomía catalana y, con la disolución del Parlament, acarrearon un "control político de conveniencia", situando a la cámara catalana "en una posición de subordinación jerárquica" respecto al Gobierno.

En ese sentido, el recurso apunta a que el Gobierno del Estado debió advertir a Puigdemont de que disolvería directamente la cámara si desatendía sus requerimientos, con lo que el expresidente catalán podría haberlo hecho "por iniciativa propia, evitando la injerencia de una autoridad ajena al sistema institucional catalán, dando lugar a la desactivación del artículo 155" de la Constitución. El recurso se dirige contra el acuerdo del pleno del Senado que el pasado mes de noviembre aprobó las medidas propuestas por el Gobierno en aplicación del 155, así como los decretos posteriores desplegados para su ejecución, incluido el cese del Govern y de altos cargos de la Generalitat, así como del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

Tras invocar la jurisprudencia y los debates constituyentes, el Parlament sostiene que las medidas "coercitivas" deben utilizarse como "última ratio", puesto que deben prevalecer el "diálogo y pacto político e institucional", y defiende que el artículo 155 "no faculta" a disolver o a cesar órganos autonómicos. Además, para el Parlament, no puede considerarse "una justificación válida" para activar el 155 "una mera declaración retórica por parte del presidente de una comunidad autónoma que no vaya acompañada de una situación fáctica y de unos efectos que lleven a la constatación de que el objeto del requerimiento se ha producido de manera real y efectiva".

"No basta una simple apreciación hipotética o preventiva de los mismos", razona la cámara catalana en su recurso, que insiste en que en las cartas que intercambió con el Gobierno antes de la activación del 155 Puigdemont negó "la existencia de una declaración de independencia por las instituciones catalanas". Por el contrario, sostiene la cámara catalana, el expresidente catalán hizo "referencia explícita" en sus escritos al Gobierno "al escenario político abierto tras la consulta del 1 de octubre de 2017 en términos de un mandato democrático, cuyos efectos había dejado en suspenso el propio presidente de la Generalitat ante el Parlament".

La presentación del recurso fue aprobada el 27 de diciembre por la Diputación Permanente del Parlament, con los votos a favor de JxSí y SíQueEsPot, la abstención de la CUP y el voto en contra de Cs, el PSC y el PP. JxSí pidió en noviembre un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el 155 y el órgano consultivo de la Generalitat concluyó que era susceptible de recurrirse porque, entre otras razones, el cese del Govern no era una "medida necesaria o indispensable".

El TC admitirá a trámite el recurso de En Comú Podem contra la aplicación del 155

El Tribunal Constitucional admitirá a trámite en el pleno que comienza este miércoles el recurso de inconstitucionalidad que presentó En Comú Podem contra la aplicación del artículo 155 en Cataluña y las medidas subsiguientes, como la disolución del Govern.

La admisión a trámite es prácticamente automática frente a un recurso de este tipo para el alto tribunal, que solo podría advertir en contra de dicha decisión defectos de forma que, por otra parte, serían subsanables de inmediato, según han confirmado fuentes del Constitucional.