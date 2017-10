El Parlament declara la independencia unilateral de Cataluña con 70 votos a favor, 10 en contra y las ausencias de Ciudadanos, PSC y PP

El Parlament ha declarado constituida este viernes la República catalana independiente y ha aprobado iniciar un proceso constituyente, aprobando una resolución de JxSí y la CUP que fija "instar al Govern a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la República". La propuesta de resolución incluye la declaración de independencia que JxSí y la CUP firmaron el día 10 de octubre sin que llegara a entrar en vigor y que establece: "Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano", pero esta parte figura en la exposición de motivos de la resolución y por lo tanto no se ha votado.

La iniciativa, que se ha votado en urna y en secreto, ha tenido 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco entre los grupos que han participado en la votación (JxSí, CUP, SíQueEsPot y el diputado no adscrito Germà Gordó), mientras que PSC, PP y Ciudadanos han salido del hemiciclo en señal de protesta, y la portavoz de JxSí, Marta Rovira, había dicho poco antes en el pleno: "Hoy fundamos un nuevo país".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reaccionado de forma inmediata a la declaración unilateral de independencia en Cataluña. "Pido tranquilidad a los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña".

El pleno ha dado comienzo tras casi hora y media de retraso y a la vez que en el Senado se aprobaba la tramitación del artículo 155, y estas han sido las intervenciones:

Intervención de Carlos Carrizosa, Ciudadanos

Carlos Carrizosa, en representación de Ciudadanos, ha dicho en el Parlament que "hoy es un día triste y dramático en Cataluña. Hoy se perpetra el golpe a nuestra democracia. Hoy declaran la república". Carrizosa tacha de "vergüenza democrática" el referéndum del 1 de octubre y se pregunta cómo pueden darle legitimidad: "¿Cómo es posible que quieran llegar a la independencia por este camino?".

"Ustedes son como dioses, no hay tribunales que les puedan impugnar", ha dicho Carrizosa, quien se ha dirigido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para decirle que ya tenían escrito "todo este plan", pero al no "atreverse" a llevarlo a cabo, se "inventaron un referéndum". "Han conseguido romper la convivencia y han ido de la mano de un partido que dice 'señalémonos' a aquellos que discrepan", ha apuntado. "Se olvidan de que hay muchas personas que somos catalanes pero no somos independentistas", ha añadido Carrizosa, tras decir que pretenden llegar a la independencia "contra todo y contra todos".

Carrizosa ha señalado que lo que han conseguido los independentistas es "llevarnos a la confrontación social, han divido la sociedad catalana en dos" y ha dicho a Puigdemont que "no va a pasar a la historia por romper España, porque no lo va a conseguir". "Ciudadanos no va a permitir que rompan España", ha concluido Carrizosa.

Intervención de Eva Granados, PSC

Eva Granados, portavoz del PSC, ha tomado la palabra para tachar a los líderes independentistas de "intolerantes". "No creemos que España sea un estado totalitario, aunque la queremos reformar", ha afirmado Granados en su turno en el Parlament, y ha acusado a los soberanistas de "intentar inocularnos el odio hacia otras partes de España. Todo esto es deliberado, cuánta irresponsabilidad", ha lamentado.

Granados afirma que han recibido "insultos por pensar diferente" y se les ha "expulsado" de gobierno locales "por trabajar por nuestro país". "Hemos trabajado hasta el último segundo por el diálogo y el autogobierno de Cataluña", ha dicho Granados, que afirma que ahora están "al borde del abismo".

"No queremos la independencia de Cataluña y seguiremos trabajando para dar voz a la ciudadanía en unas elecciones, porque aunque rompan todos los puentes, esto sólo se podrá solucionar con el diálogo. Nadie quiere el 155, pero no es un artículo iniciativa del Estado, sino una salida de la legalidad", ha concluido.

Intervención de Marta Ribas, Catalunya Sí que es Pot

Marta Ribas, de Catalunya Sí que es Pot, ha comenzado su intervención diciendo que se están perpetrando dos grandes barbaridades, una, la aplicación del artículo 155 en el Senado, y la otra en el Parlamento catalán, donde pretenden declarar la independencia. "En el Parlament planteamos soluciones para ofrecer salidas a la situación a la que nos han llevado", ha dicho Ribas, quien pide "la libertad de los Jordis" y recuerda que "el 1 de octubre no fue un referéndum".

La diputada de CSQP ha explicado que propone iniciar un proceso constituyente "dando por hecho que Cataluña ya ha decidido ser independiente". "Respetamos la democracia siempre, y necesitamos que toda la ciudadanía pueda decidir con garantías qué queremos que sea Cataluña, y eso es aún una asignatura pendiente", ha añadido. "Votaremos 'no' a todo", ha adelantado Ribas, quien ha dicho estar "indignada" con el "surrealismo en el que se ha convertido la clase política". "Cuando uno no puede ganar, lo importante es no perder. Ha habido demasiada altura de miras, y esto duele como ciudadana y diputada. Nos hemos dejado la piel para que esto se resolviera por la vía del diálogo, pero no se ha conseguido. Las mayorías en el Parlament y en el Senado intentan dinamitar todos los puentes", ha concluido.

Intervención de Alejandro Fernández, PP

Alejandro Fernández, portavoz del PP, ha indicado que "lo que ha ocurrido es que, durante cinco años, han sacado a pasear la peor cara del nacionalismo identitario, la que apela al egoísmo y deteriora sociedades hasta ese día, prósperas. Han convertido su proyecto independentista en un proyecto populista". "Están dispuestos a sacrificar una década de empleo, crecimiento y bienestar por puro fanatismo. Vergüenza, vergüenza, vergüenza", ha dicho el popular.

Fernández ha criticado que Puigdemont asuma la posición, luego pida diálogo para consolidar la posición, y después tire de chantaje. De Junqueras ha dicho que es co-responsable "de todas las tropelías antidemocráticas que se cometieron los días 6 y 7 de septiembre, de destrozar la economía". "Junqueras, cuando le toca asumir las consecuencias de sus actos, se pone a llorar, y qué bien llora. El niño que pellizca y llora es el señor Junqueras. Por el amor de Dios, no nos llore más. A la vida adulta y a la política se llega llorado de casa. No vuelva a manipular la vida de los catalanes", ha indicado Fernández.

Asimismo, Fenrández ha cargado contra la estigmatización de quien piensa distinto: "¿Hay alguien excepto ustedes que no sea facha, uno al menos?", ha preguntado en el Pleno, diciendo que todos los que no piensan como los independentistas, son fachas.

Intervención de Carlos Riera, CUP

Carles Riera, de la CUP, ha comenzado su intervención declarándose ya independientes y apelando al derecho internacional: "Nos disponemos a vivir un día histórico". "Hoy nos vamos a autodeterminar frente al Estado español y frente a las élites españolas", ha dicho Riera, que señala que "ahora hay que vestir un contrapoder y construir la república". "Es la hora del pueblo, construyendo la república desde abajo", por eso, "pedimos que el Parlament, asumiendo el resultado del 1 de octubre, declare que Cataluña se convierte en un estado independiente en forma de república", ha indicado.

En el Parlament, Riera ha dicho que "este es el mejor camino para construir la nueva república. Lo hacemos de pie, con la cabeza bien alta, no de rodillas, ni como súbditos, sino como personas libres, sin miedo o con el miedo compartido y con solidaridad, que se convierte en coraje", ha concluido.

Intervención de Marta Rovira, Junts pel Sí

Marta Rovira, Junts pel Sí, ha iniciado su intervención insistiendo en que se han visto obligados a proclamar la independencia por la falta de diálogo con el Gobierno central. "Ahora hay una mayoría democrática a favor de la independencia", ha indicado, tras añadir que "la independencia no se la queremos imponer a nadie, y hemos sometido nuestra condición política a las urnas el 27 de septiembre y otra vez el 1 de octubre".

Rovira considera que hay una mayoría política que "nos bloquea", en referencia a las decisiones en el Congreso y en el Senado. "Para salir de este bloqueo político, nos vemos obligados a construir nuestro propio país", ha dicho la diputada independentista. "Hemos puesto las urnas para todos, y todos han tenido la oportunidad de votar", ha dicho Rovira.

"Recordad siempre, ante todo estamos para cumplir el mandato del 1-O, que ganamos el referéndum de independencia, es nuestro trabajo llevar esta soberanía a las instituciones, que protegen los derechos y libertades. Los ciudadanos nos garantizaron el país, Cataluña ya no puede gobernarse sin el permiso de sus ciudadanos", ha señalado la diputada de Junts pel Sí, tras recordar: "Hemos asistido a la primera fila de un espectáculo único, hoy fundamos un nuevo país".

Por último, Inés Arrimadas, ha tomado la palabra por alusiones, al haberse dirigido a ella Marta Rovira. Arrimadas ha recordado que han tenido muchas oportunidades de parar la DUI, pero no han querido. "Sé que Cataluña no va a ser un estado independiente, es un ataque a la UE, por eso no tiene ningún apoyo y verá los que tiene a partir de ahora", ha dicho Arrimadas a Puigdemont. "Salgan a votar en masa en las próximas elecciones para recuperar las instituciones y el futuro de nuestros hijos", ha concluido Arrimadas, en relación a la aprobación del artículo 155 y el anuncio de elecciones que ha hecho Mariano Rajoy.

La oposición abandona el Parlament | Getty

PP, Ciudadanos y PSC ya habían anunciado que no participaría en la votación de una declaración unilateral de independencia, y como ocurrió con la aprobación de la Ley del Referéndum y de la Ley de Transitoriedad los pasados 6 y 7 de septiembre, han abandonado el hemiciclo en el momento de la votación.