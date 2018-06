Pablo Casado, sobre el barco 'Aquarius': "No pueden arriesgar su vida, la solidaridad no es de ninguna ideología"

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, lamenta lo ocurrido con las personas a bordo del 'Aquarius' y cree que la decisión de acoger a los 629 inmigrantes a bordo del barco está "en la línea de lo que ha hecho siempre España con la inmigración".

"España siempre ha sido solidaria para que todas las embarcaciones que llegaban a nuestra costas tuvieran la acogida y servicios sociales y sanitarios que necesitaran, pero sobre todo queríamos que esa gente no tuviera que arriesgar su vida para embarcarse por las mafias que las explotan y por eso empezamos a hacer política de cooperación", asegura.

"En el caso del barco tenemos la sensación de encogimiento. No pueden arriesgar su vida, la solidaridad no es de ninguna ideología", dice Casado en alusión a la decisión de Italia y Malta de no acoger a las personas que viajan en el 'Aquarius'.

Sin embargo, Pablo Casado subraya la importancia de "no hacer demagogia". "Lo importante es qué hacer con esos flujos migratorios que llegan a Europa y que no van a cesar si no hay una política coordinada de la Unión Europea".

"Hay que estar con la solidaridad pero también con una política de Exteriores, de Interior y de cooperación" con estos países, indica.

Preguntado sobre el congreso extraordinario del Partido Popular, previsto para los días 20 y 21 de julio y en el que se elegirá al nuevo líder del partido, Casado explica que "desde ayer ya se puede decir si una persona decide presentarse y creo que la apelación que se hacía ayer es que todo el que tenga un proyecto para aportar se puede presentar".

Casado indica que no es necesario forzar una candidatura unitaria pero considera que es necesario "se presente quien se presente, luego sea magnánimo y dé cabida a todos los compañeros porque en ningún partido político nadie debe sobrar".

Además indica que lo que es necesario es presentar una candidatura ganadora sin cambiar a los compañeros y "reconectar con la gente que ha dejado de confiar en nosotros y captar talento fuera".

Respecto a las informaciones que dicen que ni Soraya Sáenz de Santamaría ni María Dolores de Cospedal se postulan a la espera una de la otra y de Alberto Núñez Feijóo, Casado dice que no tiene ninguna información de nadie y subraya que todos "tienen un perfil muy bueno y el cariño de la militancia" pero subraya que aquí la palabra la tienen los afiliados.

Casado subraya además que "todo el mundo puede presentarse solo con 100 firmas", lo que pone de manifiesto que "son los afiliados nuestros jefes, son los que mandan".

Una información de OkDiario asegura que Feijóo querría rodearse de figuras sin pasado y que contaría con el propio Pablo Casado y con Javier Maroto, el vicesecretario de comunicación del PP dice que "si no ha decidido presentarse, es más prematuro hablar de los equipos que tiene" y considera más importante que quien vaya a liderar el partido tenga "las manos libres para defender su programa y hacer su equipo".

"Hay que hacer borrón y cuenta nueva con lo que no hemos hecho bien", dice Casado en alusión a los casos de corrupción, y considera que lo que hay que reivindicar es "lo que hemos hecho bien" y pone de ejemplo las cifras de empleo. "Vamos a quedarnos con lo bueno para renovar las ideas y mirar al futuro", pide Casado.

El diputado popular lamenta además que en la última legislatura han podido hacer poco "por la minoría parlamentaria" y asegura que "nos pusieron palos en las ruedas", por ello ahora pide ver "el punto positivo" y hacer una renovación, un reseteo de ideas, de equipos y programas para ganar las próximas elecciones.