Iglesias afirma que el 'feedback' con Sánchez ha sido bueno: "Hay puntos de acuerdo"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que el 'feedback' con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido bueno, y valora muy positivamente los cambios anunciados por el socialista sobre determinadas materias. "Tenemos algunas diferencias pero hay puntos de acuerdo. Sobre el salario mínimo creo que conseguiremos ponernos de acuerdo, también hay buenas perspectivas sobre la reforma de la negociación colectiva para devolver a las organizaciones sindicales la capacidad negociadora", ha dicho.

Donde tienen más dificultades es sobre el CETA, el Tratado con Canadá. Iglesias ha asegurado que le gustaría que el PSOE se posicionara en el 'no' al tratado, aunque valora la abstención como medio paso: "Sabemos que no ha sido fácil y que ha supuesto un debate interno muy fuerte. Nos gustaría verles el 'no' pero entendemos que el Partido Socialista ha dado un paso que nosotros valoramos".

Sobre la posibilidad de que el PSOE presente en esta legislatura una moción de censura contra el gobierno del PP, Iglesias cree que Sánchez no está muy dispuesto, pero pretende trabajar para convencerle de la necesidad de desalojar al Partido Popular del gobierno.

En este sentido, Iglesias que la agenda de trabajo pactada con los socialistas "puede servir para demostrar que existe una mayoría alternativa al Partido Popular y a sus aliados en la Cámara, algo que ya se demostró en la moción de censura". "El PP cuenta, en estos momentos, con 170 votos frente a los 180 que sumaron las abstenciones y votos a favor de la moción", ha añadido.