Pablo Iglesias, dispuesto a estudiar candidatos de PSOE y Ciudadanos si deciden apoyar la moción de censura

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha confirmado que seguirán adelante con la moción de censura contra Mariano Rajoy y ha instado a PSOE y Ciudadanos a sumarse, asegurando que si deciden hacerlo pueden plantear los candidatos "que quieran". "Para nosotros eso no va a ser un problema", ha dicho.

En declaraciones al programa 'La cafetera', Iglesias ha defendido que ante los "niveles de parasitación de las instituciones y la situación de excepcionalidad democrática", su obligación es presentar esa moción de censura, que llevarán adelante aunque no consigan el apoyo de otras fuerzas políticas.

Por ello, este viernes va a iniciar una ronda de contactos con representantes de la sociedad civil para elaborar una batería de propuestas de gobierno encaminadas a la regeneración, como la derogación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Esta mediodía el responsable de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, se reunirá en el Congreso con representantes de CCOO y de UGT; Iglesias recibirá después al presidente de GESTHA, y por la tarde mantendrán reuniones con la CGT y Jueces para la Democracia.

Iglesias se ha mostrado convencido de que "si se está contra la corrupción" no se puede seguir sosteniendo a Mariano Rajoy en el Gobierno, y ha dicho que "no hay excusas" para no apoyar su moción de censura. Cree que la situación en España "debería hacer reflexionar" al PSOE y a Cs porque "los ciudadanos no entienden que se diga que se está en contra de la corrupción y al mismo tiempo se sostiene en el Gobierno al partido más corrupto de Europa". "O se está con los corruptos o se está contra los corruptos", ha enfatizado. Por eso, a Iglesias el candidato alternativo que se presente en la moción de censura no le parece crucial. "Si el PSOE o Ciudadanos quieren trabajar con nosotros, que propongan candidatos, eso no va a ser un problema".

Ante las críticas por la premura con la que Podemos informó de su iniciativa al resto de formaciones políticas -poco antes de la rueda de prensa en la que anunció la moción-, Iglesias ha recordado que en Murcia el PSOE anunció su moción de censura sin consultar a la formación morada. "¿Por qué lo que vale para Murcia no vale para España?, no valen excusas", ha insistido. También ha negado que su intención sea obligar a retratarse al resto de partidos o interferir en el proceso de primarias del PSOE.

"Los partidos deberíamos dejar de mirarnos el ombligo", ha aconsejado el secretario general de Podemos tras repetir que "nadie cuestiona que el PP mantiene "las instituciones secuestradas" y "es una maquinaria de corrupción para delinquir". Para Iglesias, si la mayor parte de los españoles está "a favor" de una moción de censura para desalojar al PP del Gobierno, es "responsabilidad de sus representantes llevarla a cabo" y "sería una mala noticia" que optaran por "sostener la corrupción".