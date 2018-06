Pablo Casado: "Yo lo que pido es libertad de voto y que no haya presiones"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Pablo Casado ha asegurado en Espejo Público que lo que pide es "libertad de voto y que no haya presiones. Yo no he presionado ni para pedir avales, ni estoy pidiendo que la gente se haga fotos conmigo, ni estoy coleccionando altos cargos, quiero ser el candidato de las bases".