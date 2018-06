Ortuzar, sobre la moción a Rajoy: "Le dimos tiempo para tomar decisiones alternativas, que no nos echen la culpa, no me siento un traidor"

Andoni Ortuzar, presidente del PNV, ha valorado el Gobierno de Pedro Sánchez y lo ha calificado de "distinto y novedoso", un Ejecutivo "que nadie se esperaba". "Todos esperábamos un gobierno de políticos curtidos del PSOE para aguantar en las trincheras el tiempo que durara la legislatura", reconoce. Asimismo, considera que "la mayor distinción de este Gobierno es que está hecho para durar toda la legislatura". "Me parece bien que aguante dos años si el gobierno es capaz de concitar los acuerdos parlamentarios suficientes", ha añadido.

Respecto a la moción de censura, Ortuzar explica que ellos suelen abstenerse, pero en este caso su abstención suponía mantener el 'statu quo'. "Les hemos dado tiempo para tomar decisiones alternativas, no lo han hecho y es legítimo, pero que no nos echen la culpa. No me siento un traidor", afirma. Cree que "si hubiera habido una reacción de dimisión las cosas habrían ido de manera diferente, incluso por parte de Sánchez, que pidió tres veces desde la tribuna un gesto o alguna dimisión. Ahora que no nos echen la culpa a los demás".

En una entrevista en Espejo Público ha revelado que fue el jueves a las 13.55 horas cuando le dijo a Mariano Rajoy que no podía contar con la abstención del PNV. "Sabíamos que cualquier decisión que tomáramos iba a hacer daño", explica, y asegura que Rajoy no llegó a plantearse la dimisión.

Sobre los Presupuestos, Ortuzar considera que el PP haya decidido ampliar el plazo para presentar enmiendas "es una pataleta; sería para nota que autoenmendaran sus propias cuentas que ellos vendieron como el Presupuesto mejor para España". No obstante, indica que "el grueso de los PGE están salvaguardados". "No creo que el PP haga una locura en el Senado que ponga patasarriba el Presupuesto".

De Rajoy dice que han llegado a una "relación personal que puede trascender a la bronca o al desencuentro".