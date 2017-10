Montilla afirma que no quiere "ni la DUI ni el 155" e insta a Puigdemont a convocar elecciones

El senador socialista y expresidente de la Generalitat de Cataluña José Montilla ha asegurado que él no quiere "ni una declaración unilateral de independencia (DUI) ni la aplicación del artículo 155" de la Constitución, aunque ha evitado por ahora precisar cuál será su voto en el pleno del Senado. En el marco de la comparecencia en la Comisión de asuntos institucionales del Parlament de los ocho senadores designados por la Cámara catalana, para que informen sobre la aplicación y los efectos del artículo 155 de la Constitución, Montilla ha sido el primer senador en intervenir, dada su condición de expresident.

Para Montilla, "hemos de evitar la DUI y podemos evitar el 155. Yo no quiero ni una cosa ni la otra", ha dicho, instando al Govern y la mayoría independentista a "corregir el rumbo", porque "no se trata de rendición, sino de encontrar salidas". Y por ello se ha dirigido al presidente catalán, Carles Puigdemont: "Evitar la aplicación del artículo 155 es posible convocando elecciones al Parlament. Y también con la anunciada presencia del president en el Senado".

"Hoy, mañana, el jueves o el viernes, el president puede dar por acabada una legislatura. Hay una mayoría en las Cortes dispuesta a iniciar la reforma de la Constitución. Nos podemos dar una nueva oportunidad. Hoy, eso está en manos del presidente de la Generalitat", ha sentenciado el exlíder socialista, que en su primer turno no ha explicitado qué votará el viernes en el Senado.

Alegre (Cs): "El 155 ante un golpe a la democracia no es opción, sino obligación"

Tras Montilla, el senador de C's Francesc Xavier Alegre ha defendido el artículo 155 de la Constitución porque "aplicarlo ante un golpe a la democracia no es una opción, sino una obligación". Ha defendido que es una medida para restablecer el Estado de derecho en Cataluña y que el 155 sirve precisamente para casos como el catalán, en que "el Govern se ha declarado en rebelión, pisotea los derechos y libertades: ante esto, el Gobierno de la nación debe actuar".

Albiol votará a favor del 155 porque "es la única forma de garantizar el autogobierno de Cataluña"

El senador y líder del PPC, Xavier García Albiol, apoyará el artículo 155 de la Constitución para "restablecer la legalidad y el autogobierno" en Cataluña. En su comparecencia, García Albiol ha indicado que le produce "mucha tristeza" que ahora mismo "estemos ante un escenario que era inimaginable" hasta hace algún tiempo. De esta situación, ha apuntado, "hay un único culpable, que es el actual Govern presidido por Carles Puigdemont y por el vicepresidente Oriol Junqueras" que, a su entender, han apostado por "saltarse la legalidad" para impulsar la secesión de Cataluña. "Si se acaba produciendo la votación (del artículo 155) yo votaré favorablemente porque es la única forma de garantizar el autogobierno de Cataluña, que ahora mismo está en riesgo", ha afirmado García Albiol.

Los senadores independentistas avisan que artículo 155 no dice lo que PP pretende

Los senadores por designación del Parlament pertenecientes a los partidos independentistas (ERC y PDeCAT) han avisado que lo que dice el artículo 155 de la Constitución "no tiene nada que ver" con las medidas que el Gobierno del PP pretende aprobar en el Senado. El senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries ha indicado que la aplicación del artículo 155 "es un gran pacto del nacionalismo español". Ha advertido, además, que si alguien se lee lo que dice dicho artículo "resulta que lo que se quiere aplicar no tiene nada que ver, por lo que dichas medidas son manifiestamente anticonstitucionales, lo que es una paradoja, que aquellos que se erigen en máximos defensores de la Constitución sean los primeros que la incumplen".

Cleries ha recalcado, en este sentido, que "dar instrucciones a las autoridades de la comunidad autónoma no permite en ningún caso decapitar políticamente al presidente de la Generalitat y al Govern". Ha indicado, asimismo, que el nombramiento por parte del PP "de un virrey" o de unos delegados para sustituir a los representantes electos de los catalanes "nunca será reconocido, nunca reconoceremos un gobierno impuesto, y todo lo que hacen tienen un tufo de franquismo". Además, ha añadido, "no pueden auto-otorgarse la potestad de convocar elecciones catalanas, porque el Estatut sigue estando vigente y, afortunadamente, el señor Rajoy nunca será el presidente de Cataluña, por lo que es totalmente ilegal que quiera convocarlas él o su virrey".

Mirella Cortès, senadora de ERC, ha indicado que aplicar el artículo 155 "supone una vulneración de derechos y un golpe de estado contra Cataluña", y tras advertir que "no todo lo que es legal es legítimo", ha avanzado sobre "la represión y la pérdida de derechos y libertades que ya está sufriendo el pueblo catalán". Cortès ha afirmado también que "la Constitución española no reconoce que las libertades catalanes son previas a ella, y niega a los catalanes su derecho a decidir su futuro", y ha lamentado que en España "las leyes no están al servicio de la ciudadanía sino de la legalidad que establece el PP".

Esta misma senadora ha reprochado que "unos grupos minoritarios y residuales en esta cámara, y sin ningún senador elegido por los ciudadanos de Cataluña, pretendan dejar sin efecto el autogobierno de Cataluña, es decir, quieren conseguir por la fuerza lo que no han logrado a través de las urnas". Bernat Picornell, también senador de ERC, ha apuntado que "el Senado no está legitimado para suspender ni intervenir el autogobierno de Cataluña", y ha subrayado que "todos los senadores electos por Cataluña votarán en contra de la aplicación del artículo 155".

Elisabeth Abad, del PDeCAT, se ha expresado en sentido coincidente a los otros senadores independentistas, y ha advertido sobre la "inconstitucionalidad" que implica "suspender o sustituir a los gobernantes democráticos" de Cataluña.