Montilla: "A Puigdemont le faltó decisión, tendría que haber convocado él las elecciones a pesar de las críticas"

El expresidente de la Generalitat, José Montilla, se ausentó durante la aprobación del 155 en el Senado, lo que le ha costado las críticas. Explica que él no podía votar sí por haber "tenido la máxima representación en Cataluña y por respeto a la institución", pero tampoco votar 'no' porque "sería alinearse con las personas que han vulnerado la ley y engañado a los ciudadanos prometiendo una Itaca a la que no se ha llegado".

En una entrevista en Espejo Público, Montilla indica que varias personas, él incluido, trataron de "evitar el 155 y una declaración unilateral de independencia (DUI). Desgraciadamente, fracasamos". En su opinión, no se tendría que "haber llegado hasta aquí". "Puigdemont había prometido un imposible a la gente. Les han engañado", considera.

Respecto a la posición de algunos consellers que han mostrado en sus redes sociales fotos y textos de total normalidad, Montilla cree que "una cosa es el 'postureo' y otra la realidad. Saben que ya no son consellers de la Generalitat".

En su opinión, los independentistas "están empezando a preparar su presentación a las autonómicas", pero cree que primero "tendrán que explicar por qué se presentan a unas elecciones autonómicas. Habrá una parte de su parroquia que lo lógico es que le pidieran explicaciones de por qué les han llevado hasta aquí sabiendo que eran conscientes de que la independencia era inviable. Tendrán que explicar por qué han engañado a la gente".

Preguntado por la decisión de Podemos de desautorizar a la dirección del partido en Cataluña tras el comunicado de los Anticapitalistas reconociendo la "república catalana", dice Montilla que "el problema de Podemos es que es un partido peculiar, una suma de confluencias, que no tiene un proyecto para España. Les une un discurso antisocialista. A lo largo de las próximas semanas, las formaciones tendrán que ser más claras", ha añadido el expresident.

Tras las palabras de Alfonso Dastis y el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo en las que invitan a Puigdemont a que se presente a las elecciones del próximo 21 de diciembre, dice Montilla que no cree que "Puigdemont esté por la labor de presentarse a las elecciones si es coherente con lo que ha venido diciendo hasta ahora".

Dice que "a Puigdemont le faltó decisión" para convocar elecciones. "Tendría que haber convocado él las elecciones. Tuvimos la oportunidad de que se celebraran convocadas por el president, y ahora serán un día más tarde y convocadas por el presidente Rajoy".

Preguntado por la decisión de la Fiscalía que se querellará por rebeldía contra Puigdemont, el Govern y la Mesa del Parlament, dice que "los poderes del Estado han de actuar con proporcionalidad, mesura y prudencia. Si la actuación de la Fiscalía va por esa línea, me parece la adecuada". "No se trata ahora de echar más leña al fuego, sino de empezar a caminar para la reconstrucción del país. Tratar de rehacer las heridas y avanzar en la convivencia dejando de lado los rencores y mirando al futuro", ha añadido.

Por último, cree que en el bloque independentista "hay personas que si volviera a reeditarse la coalición no estarán presentes" ya que "la experiencia no ha sido positiva para algunos. Tal y como se produjo hace dos años, no se volverá a producir".