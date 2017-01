Monedero, sobre las primarias del PSOE: "Rubalcaba está enredando y Patxi López es el intento de minimizar daños"

Se define como un simple militante, pero su influencia en el partido todavía es de peso. El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha sido de gran ayuda para la elaboración del documento político que ha presentado Pablo Iglesias de cara a la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II.

Dice Monedero, citando al recién fallecido Bauman, que él es más un "dirigente líquido", y asegura que desde el primer momento manifestó su rechazo por los cargos y demostró su voluntad de hacer política sin la necesidad de mandar.

Sin embargo, esta postura no parece sentar del todo bien dentro de la formación, como ya manifestó Carolina Bescansa en unas declaraciones en las que decía que "Monedero no es dirigente de Podemos, pero es libre de opinar". El cofundador de la organización asegura que si quisiera un cargo, pelearía por él, pero insiste en que esa "nunca ha sido mi voluntad".

Juan Carlos Monedero ha querido recordar que justo hace tres años, un 17 de enero de 2014, asistieron al Teatro del Barrio en Lavapiés a presentar Podemos. Una mañana en la que confiesa, intentaron "inyectar poesía a la política".

A menos de un mes para la celebración de Vistalegre II, las diferencias entre el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el número dos de la formación, Íñigo Errejón, parecen casi irreconciliables.

"Íñigo no es tan obtuso como para no entender que hay que estar en la calle"

Ambos han presentado sus documentos políticos que difieren ampliamente en su contenido. Mientras que Íñigo Errejón apuesta por hacer política desde las instituciones y dirigir el rumbo del partido, Pablo Iglesias opta por volver a las calles y hacer política desde abajo, con los militantes.

Uno de los puntos más conflictivos es si se debe priorizar la calle o las instituciones. Pablo Iglesias cree que "los cargos públicos no pueden limitarse a trabajar en los Parlamentos", mientras que Errejón defiende que su papel en las instituciones es un frente decisivo.

Juan Carlos Monedero ha recuerda que precisamente este lunes se pudo ver a Íñigo Errejón en las calles, apoyando la sanidad en Granada, mientras que Pablo Iglesias se sentaba a trabajar en el Congreso de los Diputados, lo que para él demuestra que "este debate no es muy real" y considera que los medios intentan presentar un panorama fragmentado en Podemos, por tanto, cree que no es del todo cierto y asegura que nadie lo piensa así porque "Íñigo no es tan obtuso como para no entender que hay que estar en la calle ni Pablo deja de entender que dimos el salto desde el 15-M para estar en las instituciones".

"Si nos olvidamos de la gente, la moqueta y los sillones te va a terminar devorando".

El fundador de Podemos, recuerda que tanto Iglesias como Errejón compartieron un análisis político este mismo verano en el que el número dos de la formación planteaba que Podemos había dejado de ser "sexy" para pasar a ser "un partido más", opinión apoyada por el secretario general.

Sin embargo, Monedero asegura que Podemos sigue siendo el único partido dentro del Congreso que representa los intereses de los ciudadanos y convierte esas necesidades en derechos. Por ello, defiende que esta es la tarea correcta: "Necesitas calle, gente que te diga las cosas que no funcionan y que te reclame lo que no se está haciendo bien e instituciones, gente en el Parlamento escuchando tus reclamaciones".

Monedero asegura que Podemos es ahora mismo el único partido dentro del Parlamento que puede ejercer como oposición, y gracias al cual María Dolores de Cospedal ha dado explicaciones por el accidente del Yak-42.

Considera que "Podemos se equivocaría profundamente si se dejara seducir por las instituciones sin más dejando de verse tensionada por la calle" y asegura que "si nos olvidamos de la gente, la moqueta y los sillones te va a terminar devorando".

Monedero presume del nivel intelectual de su partido y asegura que no ha visto "en ningún partido político político en España el nivel de los documentos que han presentado todas las candidaturas y considera necesario tener "políticos de nivel" en el país.

Preguntado sobre si el nivel intelectual es menor al ponerlo en práctica, el fundador de Podemos recuerda que el partido se ha enfrentado a siete elecciones sin pedir dinero a los bancos, "corriendo y haciendo mucho esfuerzo personal, sin parar el balón".

Tras estudiar los documentos presentados para Vistalegre II, Monedero subraya que no hay "diferencias de fondo", sino que "las diferencias están en tácticas" y critica que "las fuerzas de cambio no seamos capaces de ponernos de acuerdo". Por ello, considera que "la petición de unidad" que propone Pablo Iglesias en su documento es la correcta y critica que Íñigo Errejón proponga un "Podemos ganador que está asumiendo que tienes que pactar con el PSOE de la gestora".

En cambio, la candidatura de Pablo Iglesias, plantea "no ser muleta de nadie". Esta es una de las grandes diferencias entre ambas corrientes, pero subraya que se trata tan solo de "táctica".

El otro asunto a debatir es la relación con Izquierda Unida. Mientras que Iglesias cree que todos los partidos deben ser flexibles y entenderse como parte de algo más, Errejón considera que "hay que seguir construyéndose como un proyecto autónomo" que "pueden ir juntos a las elecciones".

"El PSOE se asustó con la posibilidad de que Pedro Sánchez pactara con Podemos"

Monedero considera que este debate también se incluye dentro de la táctica y recuerda que a lo largo de la historia de España, solo en tres ocasiones las clases medias y las populares se han puesto de acuerdo en un partido político: el primero fue con la II República, la Transición y el 15-M.

Esta reflexión, dice Monedero es importante para Podemos, quien debe entender que "las clases medias no tienen que abandonar a los sectores populares" y critica que el documento de Errejón propone escoger entre los principios y la coherencia o la posibilidad de ganar, a lo que el cofundador de Podemos responde que un 30% de los españoles ha perdido un tercio de lo que tenía, y la obligación del partido es que "los sectores que están un poco mejor entiendan que su suerte está al lado de los más rezagados".

"Tiene que haber un partido político en las instituciones pero escuchando las quejas en las calles para convertir esas necesidades en derechos", asegura Monedero.

Preguntado sobre si Patxi López es buen candidato para ocupar la secretaría general del PSOE, Monedero asegura que "Rubalcaba está enredando, y Patxi López es el intento de minimizar daños" y añade que "el PSOE se asustó con la posibilidad de que Pedro Sánchez pactara con Podemos". Por ello, considera que Rubalcaba quiere que Patxi López sea el candidato a las primarias, para frenar el éxito de Sánchez, quien podría tener el voto de aquellos que ya no confían en el PSOE.