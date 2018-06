Iceta reafirma ante Torra su "voluntad de diálogo" para desbloquear la relación entre la Generalitat y el Gobierno central

Miquel Iceta entraba en el Palau de la Generalitat para reunirse con el presidente catalán, Quim Torra, durante una hora y cuarto. Era un encuentro "cordial", en palabras del líder socialista, en una sala adyacente al espacio donde se celebran las reuniones del Consejo Ejecutivo del Govern.

En rueda de prensa posterior, Iceta ha admitido que a pesar de que las "diferencias se mantienen" en torno a desafío independentista, la reunión ha servido para "afirmar la voluntad de dialogo y de establecer vínculos de confianza”. Una situación que esperan "permita desbloquear la situación política catalana y las relaciones entre Generalitat y Gobierno de España".

"Le he explicado al President que siempre se ha especulado con el papel del PSC como mediador. No me gusta la palabra, pero en la relación directa entre los dos presidentes, el PSC está dispuesto a ayudar y facilitar lo que sea, aunque no sustituir lo que es la responsabilidad de ellos dos", ha señalado Iceta en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Precisamente la reunión entre los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra ha sido una de las cuestiones abordadas. Para Iceta "tendría que celebrarse cuanto antes mejor" en las "próximas semanas", con "voluntad de retomar un diálogo que no se debería haber tenido que romper". Sin embargo, ha pedido a Torra un "reconocimiento" de que "el marco legal vigente se respeta".

Quim Torra inicia así su ronda de contactos con líderes parlamentarios, después de que Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, haya rechazado acudir al Palau si no se retiraba la pancarta a favor de los presos que estaba colgada en el balcón principal del edificio, una postura cuestionada por Iceta esta mañana al afirmar que una pancarta no puede ser motivo para eludir el diálogo.