Miquel Iceta: "Yo no hubiera decretado prisión preventiva a Jordi Sánchez, pero tampoco le haría president"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha estado en Más de uno y ha sido rotundo a la hora de asegurar que él no hubiera decretado prisión preventiva para Jordi Sànchez aunque matiza "tampoco le haría president".

El bloque independentista está este martes pendiente de lo que ocurra en el Supremo. El juez Llarena estudia hoy los recursos de Jordi Sànchez y Joaquim Forn contra la prisión preventiva de ambos. Si Sànchez no consigue el permiso para asistir a un futuro pleno de investidura el independentismo podría cambiar de candidato y proponer a Jordi Turull para presidir la Generalitat. Iceta también se ha mostrado contrario a esta opción: "Poner al frente de la Generalitat a alguien que tiene un juicio pendiente no es la mejor opción".

Miquel Iceta que asegura que contemplar con "estupor y tristeza" los acontecimientos en torno a Cataluña dice que "tampoco pondría a Turull como candidato" y lo justifica diciendo que "hay que nombrar president a alguien que pueda serlo". Iceta cree que intentan poner en contradicción las instituciones con intentar poner a alguien que tiene causas pendientes con la Justicia al frente de la Generalitat.

Además, sobre cuándo podría celebrarse la investidura no se atreve a ponerle fecha, porque dice: "les quedan todavía muchos recursos que agotar, y si es por eso, la cosa no va a ser inminente". El socialista se queja de llevar "dos meses de retraso". "La legislatura habría que conducirla en el respeto a la legalidad" y añade "hay que investir a alguien que pueda gobernar y no tenga que preparar su defensa próximamente".

En este sentido insiste en que no se puede "poner a alguien para ser president de la Generalitat con un proceso judicial abierto porque no tiene plena capacidad de actuar".

Iceta ha explicado también su posición sobre los indultos y comenta que "el escenario de repetición electoral es muy malo". Sobre su resultado electoral dice que "creo que fue por la polarización. Un amigo me dijo que me había adelantado varios capítulos con mis soluciones".

También se ha pronunciado sobre si hay división dentro del PSOE y sobre las tensiones entre PP y Ciudadanos: "El partido responsable de que esté Rajoy en el poder quiere ( y tiene mucha prisa por hacerlo) sustituir a Rajoy. No quiero regatear méritos a Albert Rivera, pero la cosa tiene su guasa", apostilla.