Miles de personas se manifiestan en Barcelona en defensa de la unidad de España y de la Constitución

Miles de personas se han congregado en el centro de Barcelona convocadas por la entidad 'Espanya i Catalans', para manifestarse en defensa de la unidad de España y de la Constitución, cuya aprobación en referéndum cumple 39 años. Desde las once de la mañana se han ido concentrando en la plaza Urquinaona los manifestantes, que a las 12:00 horas se han dirigido hacia la plaza Sant Jaume, entre gritos de "Puigdemont a prisión", "No somos fachas, somos españoles" o "Yo soy español" y con la presencia de numerosas banderas españolas.

A la manifestación se han sumado el candidato del PPC a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, el presidente del grupo municipal de los populares en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, así como el portavoz de Ciudadanos en el consistorio barcelonés, Paco Sierra.

En la cabecera de la marcha se ha desplegado una pancarta con el lema "Constitución española: la ley de todos. Con la Constitución, por la concordia", tras la cual se ha situado, además de dirigentes políticos, el presidente de Empresaris de Catalunya, Josep Bou, entre otros. Entre carteles con lemas como "Som Catalunya, somos España", "Robaron, oprimieron, dividieron" o "Minoría golpista, ¡fascistas!", los manifestantes han coreado la consigna "Esta es nuestra policía" al pasar junto a la sede de la Jefatura Superior de Policía en la Via Laietana.

Antes de iniciarse la marcha, el vicepresidente de la entidad Espanya i Catalans, Ángel Hernández, ha llamado a defender la Constitución después de las elecciones catalanas del 21 de diciembre para evitar que los partidos independentistas la vuelvan a "romper".