La Mesa del Parlament pide a los letrados que aclaren cómo quedan ahora los plazos para la investidura

La Mesa del Parlament ha pedido este martes a los letrados de la Cámara que elaboren un documento sobre cómo quedan ahora los plazos para la investidura, teniendo en cuenta la situación inédita que se ha generado al aplazarse el pleno.

Fuentes parlamentarias consultadas han explicado que así se ha decidido en la reunión de la Mesa de este martes por la mañana, justo después de la comparecencia extraordinaria que ha hecho el presidente de la Cámara, Roger Torrent, para comunicar el aplazamiento.

Las mismas fuentes señalan que PSC, Cs y PP han pedido en esta reunión que los letrados hagan un "informe completo" sobre la situación generada, pero finalmente la mayoría soberanista de ERC y JxCat ha decidido que no sea un informe sino una notificación a los grupos.

La Mesa del Parlament acepta el voto delegado de los diputados presos

Por otro lado, la Mesa del Parlament ha aceptado el voto delegado, para la sesión de investidura, de los dos diputados que se encuentran en prisión: el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el número dos de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, según han explicado fuentes parlamentarias. La decisión se ha tomado con los votos a favor de los cuatro miembros soberanistas de la Mesa -los dos representantes de JxCat y los dos de ERC- y del representante del PSC.

Por contra, los dos miembros de Ciudadanos han rechazado la delegación de voto, mientras que el PPC, que estaba presente en la reunión aunque carece de representante en la Mesa, ha secundado la posición de la formación naranja, según las fuentes consultadas.

La Mesa ha decidido sobre la delegación de voto sólo de los dos diputados presos porque los dos que se encuentran en Bruselas y que todavía conservan su acta de diputados -el candidato de JxCat a la investidura, Carles Puigdemont, y el diputado de ERC Antoni Comín- han retirado su solicitud de delegación de voto para el pleno de investidura.

Ayer formalizaron su renuncia al escaño los exconsellers y diputados de Junts per Catalunya en Bruselas Clara Ponsatí y Lluís Puig, una decisión a la que se sumó la también exconsellera y diputada de ERC Meritxell Serret, pero no así Comín. Los tres consellers cesados dejaron paso para blindar así la mayoría independentista en la cámara catalana, ya que los diputados desplazados a Bélgica no tienen autorización judicial para poder delegar su voto.