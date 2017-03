Artur Mas: "Nos han juzgado por poner urnas y por tener unas determinadas ideas"

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas ha analizado la sentencia del tribunal superior de Justicia de Cataluña que lo inhabilita para cargo público durante dos años. Mas ha mantenido en 'Mas de Uno' el mismo discurso: "Nos han juzgado por poner urnas y por tener determinadas ideas".

Mas ha justificado dicho argumento en que nunca se ha llevado al Gobierno español a los tribunales por incumplir una resolución del Constitucional e insiste: "se nos ha juzgado por tener unas determinadas ideas que en determinados ámbitos de mucho poder no gusta". El expresidente autonómico va más allá y ante la pregunta de si están mintiendo los miembros del tribunal al entender que ha cometido un delito de desobediencia dice sin tapujos: "Están mintiendo".

Artur Mas ha vuelto a repetir que recurrirán la sentencia aunque ha matizado que no lo hacen "porque tengamos muchas esperanzas de que en Supremo pueda cambiar el criterio, pero sí para llegar a las últimas consecuencias de la Justicia Europea" y, precisamente ante ésta alegarán que "nunca en España se había condenado a nadie por supuestamente no obedecer una resolución del Constitucional que no estaba comunicada debidamente" y es que el político catalán insiste en que "sólo recibimos un correo electrónico".

Preguntado sobre si esta sentencia lo descarta para ser candidato a unas hipotéticas elecciones en Cataluña, Mas matiza: "no es que me descarte es que me han descartado. La consecuencia de la inhabilitación es esa", aunque añade "no creo que este año vaya a haber unas elecciones en Cataluña, este año va a haber un referéndum".

Mas sigue defendiendo el modelo escocés y compara que "hay una democracia de calidad que es la británica y una democracia que está a medio camino que es la española".