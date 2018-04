Marta Ribas (En Comú-Podem), tras la decisión de la Justicia alemana: "Hay una oportunidad para que el juez Llarena corrija lo que ha estado haciendo"

Marta Ribas, portavoz adjunta en el Parlament de Cataluña en Comú-Podem, considera que la decisión de la Justicia alemana de dejar en libertad a Carles Puigdemont al entender que no había delito de rebelión puede ser una "oportunidad para que el juez Llarena corrija lo que ha estado haciendo".

En una entrevista en Espejo Público, la portavoz de En Comú-Podem cree también que esta decisión hará recapacitar al Partido Popular "y dejará de poner como única solución una vía judicial", al igual que a Ciudadanos.

En cuanto a la nueva ronda de consultas convocada por Torrent, Ribas ha apuntado que "no parece que sea un final de bloqueo volver a plantear a Jordi Sànchez como candidato". "No es una investidura sencilla y no permitiría tener un presidencia viable que no esté marcada por una estrategia de defensa", ha señalado.