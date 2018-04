Maroto: "Lo razonable es que PP, C's y PSOE respondan unidos para que el 155 no sea una excusa para no tener presupuestos"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha reiterado la necesidad de que el PSOE apoye los Presupuestos Generales del Estado ya que el único impedimento por parte del PNV fue la aplicación del artículo 155 "la aplicación del 155 servía para lo bueno y para lo malo".

"Los partidos que apoyamos el 155 tenemos que unirnos frente al PNV para aprobar los PGE", ha señalado Maroto en una entrevista en Onda Cero en la que ha incidido en que "para lo bueno y para lo malo", los constitucionalistas tienen que estar a una con las cuentas públicas porque es "una política de Estado".

El miembro de la Ejecutiva 'popular', que este lunes planteaba la posibilidad de que el Grupo Socialista en el Congreso cediese cinco votos al azar para poder aprobar los presupuestos, ha afirmado que "más allá de la fórmula concreta" la petición al PSOE es "que se tome la política con altura de miras" porque "la única diferencia" con las cuentas del año pasado está en el 155.

El vicesecretario 'popular' ha declarado que la propuesta que realizó este lunes, "podría servir como reflexión para el PSOE", aunque ha afirmado que sabía que este planteamiento no "iba a cambiar al PSOE" porque "es preso de la competición que tiene con Podemos". "Me entristece vivir en un país en el que los socialistas sólo saben pronunciar el 'no es no'", ha comentado.

En todo caso, es optimista y espera que los nacionalistas vascos sean "parte de la solución y no del problema" y ayuden a consolidar "una posición que sume".