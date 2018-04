Maroto avanza que el PP apoyará la comisión de investigación sobre el máster de Cifuentes si C's acepta comparecientes suyos

El PP ha celebrado este fin de semana su convención nacional en Sevilla y ha cerrado filas en su apoyo a Cristina Cifuentes.

El vicesecretario del PP, Javier Maroto, ha asegurado en Espejo Público que la polémica generada por el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid es "una polémica de una dimensión muy importante y creo que este tema no se puede zanjar en falso".

Maroto ha puesto en alza los "valores" que él comparte y defiende de la política madrileña, "la lucha contra la corrupción sin ambajes, lo primero es el trabajo etc." son las características que hace que le guste Cifuentes.

Este lunes termina el plazo que Ciudadanos ha dado al PP para decir si apoya o no la comisión de investigación sobre el máster a Cristina Cifuentes. En este aspecto, Maroto ha avanzado que su partido va "a decir que sí a la transparencia", aunque matiza e introduce dos condiciones "ver si cumple la normativa" ya que dice que en estos momentos no tienen en su poder la iniciativa de la formación naranja y en segundo lugar "ver si podemos introducir comparecientes".

Además, insiste "si la comisión de investigación consiste en añadir transparecnia a este asunto, mi opinión es que sí, hay que decir que sí inmediatamente" y añade "es mucho más riguroso para mí que un juez coja todos los datos".

"Dado que este tema se ha dilatado mucho, y, además se ha complicado demasiado. Creo que en este caso cuando una situación llega a este punto y además se judicializa, yo creo más en un juez que en una comisión de investigación".

Maroto también ha criticado la actitud del PSOE "el PSOE ha vuelto a demostrar que es especialista en perder elecciones y después tratar de alcanzar el Gobierno a través de mociones de censura".

"Las encuestas son para interpretarlas"

Con el adversario bien definido Maroto ha comparado a Albert Rivera con José Luis Rodríguez Zapatero. "Si precisamente algo cambió de Zapatero a Rajoy, para lo bueno y para lo malo, es que Rajoy tomaba decisiones por el futuro de España. Zapatero lo que hacía es: 'qué es bueno para las encuestas, cómo quedo bien, cómo me queda mejor la sonrisa, lo digo con respeto para el presidente."

Preguntado por la ventaja que dan las encuestas a Ciudadanos, Maroto ha contestado que "Ciudadanos no dice las cosas en función de si son buenas para el país o no, las dicen en función de lo que le dicen las encuestas ese día que favorece a su presidente" y apunta que "cuando los españoles piensan qué es lo importante para la unidad del país, para la garantía de los servicios públicos... La respuesta para muchos es el PP, y eso no se refleja de igual manera en las encuestas."

Además, dice que para él "un buen gobernante no es aquel que es amable y queda bien, eso también pero un buen gobernante en mi opinión es capaz de tomar decisiones difíciles aunque a veces no sean las más populares".

"Alemania ha dicho que Puigdemont no es un preso político"

Maroto ha querido explicar que la justicia alemana ha dicho "dos cosas" tras poner en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont."La justicia ha dicho dos cosas de Puigdemont, una que sí y otra que no. Lo que ha dicho que sí es que es un presunto corrupto y lo que ha dicho es que no es un preso político".

Además, añade que "la justicia alemana no ha dicho que no hay aun delito de rebelión, lo que ha dicho es que en el ordenamiento jurídico alemán no existe un delito similar".