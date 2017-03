Margarita Robles: "He oído que hay personas que se han querido afiliar y están teniendo problemas"

La diputada socialista Margarita Robles defiende que el partido es "absolutamente abierto" y la gente que no es militante, como ella, es bien acogida porque todos quieren lo mejor para el PSOE. Sin embargo, considera que es mejor que cualquier persona de la gestora que no sea Mario Jiménez lleve el proceso de primarias porque "las apariencias son importantes". En cualquier caso, para Robles lo más importante en este punto es que el proceso de primarias "se ponga en marcha lo antes posible".

En cuanto a la financiación de los candidatos, la diputada entiende que existe una laguna sobre el proceso porque todavía no se han convocado las primarias por lo que sería legal el crowdfunding de Pedro Sánchez, como ya hicieron otros partidos anteriormente y el Tribunal de Cuentas "no puso ninguna pega", defiende. Así, insiste en que "no se debe sembrar ningún tipo de dudas" porque la gente que aporta dinero lo hace "porque quiere contribuir y es ilusionante". Además, pide a la gestora que haya "transparencia" porque ella ha "oído" que "hay personas que se han querido afiliar y están teniendo problemas", aunque considera que se solventará cuando se abra el proceso.

En cuanto al sistema de voto, la diputada socialista se ha mostrado "sorprendida" de que no se permita el voto telemático porque "la gente está enganchada a las redes". En este sentido, ha reclamado que se normalice el voto y la participación de la gente porque es "positivo" que la gente se quiera involucrar. Asimismo, ha pedido que cese el intercambio de tuits ofensivos entre los miembros del partido y que "baje la tensión" porque "hay que defender las opiniones diferentes".

En materia internacional, Robles ha criticado la pretensión de Donald Trump de construir el muro en su frontera con México, el machismo del eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke y las machistas e insultantes palabras del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.