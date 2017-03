Maillo cree que "la sangre no va a llegar al río" con Ciudadanos y que las relaciones se reconducirán

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, ha dicho que "la sangre no va a llegar al río" con Ciudadanos y que las relaciones de los dos partidos se reconducirán pese a haber roto el pacto de gobierno en Murcia por la negativa a dimitir del presidente regional, el popular Pedro Antonio Sánchez.

En una entrevista en Onda Cero, Martínez-Maillo, ha afirmado que "las cosas tienen que ir bien por responsabilidad" y ha subrayado que Ciudadanos es un partido responsable con independencia de las "declaraciones puntuales" de sus dirigentes.

Ha insistido en que ambos deben ser capaces de reconducir la situación y ha asegurado que la intención del PP es hacerlo dentro del acuerdo de investidura de 150 medidas, que ha vuelto a decir que "goza de buena salud".

En este sentido, ha puntualizado que el pacto de investidura "va mucho más allá" de las seis condiciones previas que planteó Cs y que incluyen la limitación de los mandatos presidenciales a ocho años o dos legislatura y la eliminación de los aforamientos, entre otras propuestas para luchar contra la corrupción.

"Una llamada de un juez a una investigación no es más que una garantía procesal"

Ha asegurado que el PP está "completamente comprometido" con el cumplimiento tanto de las seis condiciones previas como de las 150 incluidas en el acuerdo que permitió repetir en el Gobierno a Mariano Rajoy y evitar las terceras elecciones. Pero ha matizado que la mayoría de las seis iniciales requieren una reforma constitucional que el PP y Ciudadanos no tienen fuerza parlamentaria suficiente para sacar adelante y que conlleva el riesgo de derivar en un referéndum sobre Cataluña.

Cuestiones que "Ciudadanos sabía cuando lo propuso y el PP cuando lo aceptó", ha recalcado Martínez-Maillo, que ha reiterado, además, durante la entrevista, que el PP mantendrá su apoyo al presidente murciano, que el próximo lunes declarará "con toda normalidad" ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por el caso Auditorio.

"Una llamada de un juez a una investigación no es más que una garantía procesal, pero desde luego no un auto de procesamiento ni una condena", ha incidido el coordinador general. Ha defendido la presunción de inocencia y que no se trata de un caso de corrupción, ha subrayado que en el PP no tienen "vocación de justicieros" y ha calificado de "exageración absoluta" las declaraciones del líder de Cs, Albert Rivera, sobre qué sabrá Pedro Antonio Sánchez de la financiación del PP cuándo Rajoy le mantiene su apoyo