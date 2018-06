Sánchez no se plantea el cese de Màxim Huerta y la ministra Magdalena Valerio cree que "se resolvió y pagó"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha planteado en ningún momento el cese de Màxim Huerta y está tranquilo tras las explicaciones que ha recibido por parte del ministro de Cultura porque cree que no ha cometido ninguna irregularidad, han asegurado fuentes de la Moncloa. Sánchez habló en la mañana de este miércoles con Huerta y éste le dio detalles de su litigio con Hacienda, que ha provocado que la oposición haya pedido la dimisión o el cese del ministro.

Las fuentes citadas recalcan que el Gobierno está tranquilo porque lo está el propio titular de Cultura al estar al corriente de todas sus obligaciones fiscales. El ministro fue sancionado a abonar 218.000 euros a Hacienda por los impuestos que dejó de pagar en 2006, 2007 y 2008, cuando trabajaba como presentador de televisión y declaraba a través de una sociedad, lo que permitía tributar menos que si lo hubiera hecho como renta personal con el IRPF.

El Ejecutivo recalca que Huerta pagó y después recurrió, lo que propició que, al no darle la razón, finalmente tuviera que abonar también las costas correspondientes. Pero hace hincapié en que todos los españoles tienen derecho a recurrir las decisiones que consideren oportunas y de ahí que avalen la decisión que en su día tomó el ministro.

Las fuentes de la Moncloa consideran que Huerta ha dado una respuesta inmediata y asumen que en un momento político como el actual la oposición puede intentar mantener la presión sobre el ministro. No obstante, insisten en la tranquilidad con la que tanto Huerta como el presidente del Gobierno y todo el Ejecutivo afrontan esta situación.

También la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha defendido que Màxim Huerta litigara con Hacienda si no estaba de acuerdo con una sanción y ha subrayado que el ministro de Cultura pagó y este asunto se resolvió hace ya muchos años.

Valerio se ha referido a la situación de Huerta en su comparecencia ante los periodistas en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los representantes de los agentes sociales. Al plantearle si el ministro debería dimitir, la titular de Trabajo ha insistido en que este caso se resolvió ya hace muchos años.

Aunque ha precisado que no conoce en detalle el asunto, ha señalado que no le "suena en absoluto" que hubiera fraude fiscal y que el ministro cumplió con sus obligaciones fiscales. "El artículo 24 de la Constitución establece la tutela judicial efectiva y, si una persona no está de acuerdo con una determinada sanción, es legítimo que la pueda recurrir", ha añadido.

Y ha proseguido: "Aquello se resolvió, él pago, está al corriente de pago y no tengo nada más que decir". Sí ha recalcado que se trata de una persona trabajadora que ha demostrado a lo largo de su vida sus capacidades.