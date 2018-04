Laura Nuño: "Dimití por la quiebra absoluta de mi confianza y prefiero no estar donde no quiero estar"

Laura Nuño es la primera dimisión por el máster de Cristina Cifuentes. La exsubdirectora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos ha confesado en Onda Cero sentirse engañada tras ver su firma falsificada en un documento "que no había visto nunca" y asegura que "nadie me da explicaciones".

"Después de esta escala de sorpresas, ayer amanezco con una firma que no reconozco en un documento que no conozco y me siento engañada y dimito", explica a Carlos Alsina.

Laura Nuño ha querido dejar claro que "es diferente el máster oficial y el Instituto de Derecho Público", ella defiende que "desconocía todo" porque nunca fue profesora de ese título. Además reprocha que desde que ha conocido lo ocurrido "no tengo explicación ninguna, nadie te las da".

Asimismo, asegura que hasta que conoce la información de que un acta podría tener firmas falsas "creyó la versión oficial" y es después de ver este martes "una firma que no reconozco en un documento que no conozco" es cuando se produce "la quiebra de mi confianza".

Por otro lado, demuestra su preocupación porque "se está tirando por los suelos el prestigio de la Universidad" y como trabajadora de la Universidad, desea que la Rey Juan Carlos salga de los medios. "Nosotros nos dejamos la piel, pero el alumnado también", añade.

Preguntada por si tiene dudas sobre la honradez de Álvarez Conde, Nuño ha optado por la prudencia: "Preferiría no contestar. Estoy con un disgusto, en lo personal estoy impactada. Lo que está pasando nunca me lo hubiera llegado a imaginar. Afortunadamente está en fiscalía, hay una investigación interna y espero que se aclare todo para tomar posición".

Escucha aquí la entrevista completa: