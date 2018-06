MOCIÓN DE CENSURA CONTRA MARIANO RAJOY

Las anécdotas de la votación de la moción de censura

La votación de la moción de censura que ha presentado el PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy y que hará presidente al líder socialista, Pedro Sánchez, ha comenzado pasadas las once y cinco de la mañana. La jornada ha estado marcada por la equivocación de un diputado del PP, el NO es NO, lazos amarillos y una camiseta con un mensaje directo: "Voto Sí, para echar M. Rajoy".