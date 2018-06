CELEBRA EL ÉXITO DE LA MOCIÓN

La tensa despedida entre Monedero y Santamaría: "Me alegro de que os vayáis"

"Me alegro de que os vayáis", le ha espetado Monedero ante las cámaras de televisión, mientras la tenía cogida por los hombros. "A mi no me alegra que lleguéis, pero esto es la democracia", le ha respondido la hasta ahora 'número dos' del Gobierno.