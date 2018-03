En varias cabeceras se empiezan a cuestionar los argumentos para extraditar a los huidos. 'The New York Times' reclama un gesto conciliador por parte de la Justicia alemana para calmar la situación, que consistiría en no extraditar a Puigdemont por rebelión.

El semanario alemán 'Der Spiegel' niega que Puigdemont sea un traidor como para extraditarlo. Y 'The Times' de Londres culpa al Gobierno español de empeorar la situación. Le acusa de imprudencia y de utilizar la mano dura.