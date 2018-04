La periodista Raquel Ejerique: "Cifuentes se incorpora con el curso prácticamente a la mitad, habían pasado ya tres meses"

La periodista de El Diario.es, Raquel Ejerique, ha asegurado que Cristina Cifuentes "se incorpora con el curso prácticamente a la mitad, habían pasado ya tres meses". "Es una irregularidad más en el caso del máster de Cristina Cifuentes", ha señalado.

En una entrevista en Espejo Público, la periodista ha apuntado que "ahora queda que se confirme, como dicen los alumnos, que ni siquiera matriculada asistió a clase". "Es ficción poder pensar que una persona que tiene semejante responsabilidad, al ser la responsable del Gobierno en una comunidad tan importante como la de Madrid, haya podido asistir a clase a hacer trabajos y exposiciones", considera.

Respecto al Trabajo de Fin de Máster, Ejerique apunta que puede que exista un trabajo, pero que "en cualquier caso como no lo enseña, yo apostaría por que no existe o por que si lo hubo, no cumplió la legalidad en su presentación". Además señala que le parece sorprendente que "las dos notas que se cambian, se cambian casualmente por 7,5".