JuntsxCat insiste en que Puigdemont debe ser investido aunque Junqueras llama a ser "realistas"

Desde la cárcel de Estremera -y a través de un artículo- Oriol Junqueras lo deja claro: para los independendistas, "la prioridad es recuperar la gestión democrática de las instituciones", empezando por la "mesa del Parlament". Hasta ahí sí que hay un acuerdo de mínimos entre Junts per Catalunya y Esquerra: la mesa -con mayoría independentista- estaría presidida por los republicanos.

Mientras tanto, desde las filas de Carles Puigdemont insisten en que su líder -huido a Bélgica- tiene que ser elegido, de nuevo presidente porque, dice Josep Rull, "es lo que la gente ha votado"

Sin embargo, a tres días de la Constitución del parlamento catalán, el ex vicepresident de la Generalitat no escribe ni una palabra sobre la investidura. Aunque desliza, que a la hora de enfrentarse a lo que califica como "dificultades", deben hacerlo con un ejercicio de "realismo imprescindible". Una idea que aplicada a la investidura, para los republicanos, en palabras de Alfred Bosch, "la prioridad es investir al primero de la lista de JxC, si esto no es posible, que no sufra nadie. Habrá un presidente que defienda la república catalana".

Añade Junqueras que es momento de buscar "alianzas más transversales y ensanchar así "el perímetro". Una clara alusión a Catalunya en Comú, cuyos votos pueden ser determinantes y que -insisten- no están por la labor de hacer presidente a un líder en la distancia.

En caso de que fracasen las negociaciones y no se establezcan acuerdos, en el horizonte, una posible repetición de elecciones.