Junts per Catalunya y ERC negocian una resolución para "legitimar" a Puigdemont en el Parlament sin modificar la ley

JxCat y ERC negocian una propuesta de resolución para ser debatida y votada en el pleno del Parlament con la que buscarían "legitimar" a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat aunque no vuelva a Cataluña para la investidura.

En declaraciones a TV3, el portavoz de los republicanos, Sergi Sabrià, ha confirmado la existencia de esta resolución y ha asegurado que es una vía más viable que no una reforma de la Ley de la Presidencia, como propone JxCat.

"Sí que es cierto que hay una propuesta de resolución sobre la mesa. Nos estamos mirando el texto con mucho cariño e intentaremos encontrar el equilibro para poder llevarla al pleno y aprobarla cuanto antes mejor", ha explicado el republicano.

Sabrià no ha querido entrar en los detalles de la resolución para no "entorpecer" la negociación, y ha declinado poner plazos para lograr un acuerdo definitivo, ya que considera que no sería beneficioso para las conversaciones.

Con esta propuesta de resolución los independentistas buscarían un reconocimiento del Parlament a que Puigdemont es el presidente de Cataluña, y luego procederían a convocar un pleno de investidura en el que podrían investir a un candidato alternativo para no abrir un nuevo conflicto judicial.

Este miércoles trascendió un documento interno de la CUP en el que se esbozaba que esta propuesta de resolución sería de "reconocimiento restitutivo del Presidente Puigdemont" y se destacaría su papel en el referéndum del 1 de octubre y la proclamación de la República del 27 de octubre.

En la práctica, sería una texto que buscaría con carácter simbólico defender la Presidencia de Puigdemont ante su cese que provocó el artículo 155, para luego investir en el pleno a un candidato que no fuera él y evitar un nuevo conflicto.

Consell de garanties

Mientras que ERC por un lado ve con buenos ojos la propuesta de resolución, por el otro, considera que reformar la Ley de Presidencia para investir a Puigdemont a distancia tiene varios puntos en contra. Sabrià ha recordado que, con toda probabilidad, los grupos de la oposición llevarían la reforma al Consell de Garanties Estatutàries, el órgano que se pronuncia de forma no vinculante sobre la legalidad de las leyes catalanas, y esto alargaría el proceso unos dos meses, un tiempo que no tienen los independentistas para cerrar la investidura.

"También estamos trabajando en ello -la reforma de la ley- pero vemos más dificultades. Los tiempos serían mucho más largos y acabaría en el Consell de Garanties Estatutàries", ha concluido el también portavoz de ERC en el Parlament.

Elsa Artadi

Ante las informaciones que apuntan que la diputada de JxCat Elsa Artadi sería la candidata que se investiría presidenta en el Parlament, Sabrià ha dicho que no le consta y que, en cualquier caso, no le corresponde a su partido presentar alternativas a Puigdemont. "A mí no me consta, pero tampoco lo puedo garantizar", ha zanjado Sabrià, que ha añadido que, si JxCat diera esta paso, entonces seguro que ERC lo valoraría, pero que ahora no es momento de entrar en el tema.