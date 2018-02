Junqueras, sobre la vía unilateral, ante el juez Llarena: "Hay un recorrido amplio incluso en el ámbito de la Constitución"

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras afirmó en su declaración del pasado 1 de diciembre en el Tribunal Supremo, al ser preguntado por la vía unilateral, que su apuesta es por el acuerdo y que está convencido de que "hay un recorrido amplio incluso en el ámbito de la Constitución".

Así consta en el audio de la declaración, que Junqueras, que lleva 98 días en prisión, hizo a petición propia el pasado 1 de diciembre ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, para pedir que le dejara en libertad.

En el interrogatorio, donde únicamente respondió a las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde, Junqueras aseguró que, pese a sus discrepancias políticas y jurídicas, acataba los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, alegó que nunca ha apoyado la violencia y sostuvo que su voluntad era siempre la de "negociar, dialogar y llegar a acuerdos".

El abogado de Junqueras preguntó al candidato de ERC si en la próxima legislatura -tras las elecciones del 21D- se planteaba la vía unilateral con relación con las aspiraciones de soberanía de Cataluña, ante lo que éste respondió que lo que siempre busca es lograr "los mejores acuerdos posibles y hacer las mejores negociaciones posibles".

Además, se mostró convencido de que, en el ámbito de conseguir sus objetivos por la vía del acuerdo y negociación, "hay un recorrido amplio incluso en el ámbito de la Constitución y sus posibles interpretaciones". "Es evidente que no comparto políticamente ni jurídicamente el 155, pero también es evidente que el hecho de que nos presentemos a las elecciones, o que acudiese a la Audiencia Nacional -cuando le citó como investigado tras la declaración unilateral de independencia votada por el Parlament- demuestra nuestra actitud en este sentido", aseguró Junqueras.

"Cualquier forma de violencia siempre contará con mi oposición políticamente activa"

El líder de ERC apuntó en su declaración que se presentaba a las elecciones del 21-D convencido de que la negociación, el diálogo y el acuerdo son siempre "el mejor modo de afrontar cualquier reto, social, político, económico o territorial". Además, alegó que, cuando el viernes 27 de octubre por la tarde tuvo conocimiento de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le había destituido junto a todo el Govern tras votar el Parlament la declaración de independencia, ya no se volvió a reunir el ejecutivo catalán ni participó en ninguna reunión de su departamento. "Yo personalmente asumo como candidato, en mi caso de ERC, las decisiones que se derivan de aquella decisión del 155. El hecho de participar en las elecciones como candidato creo que es una buena demostración de que somos conscientes de lo que se preveía ahí", esgrimió Junqueras.

El líder de ERC también aseguró que no aceptaría "nunca" el uso de la violencia para lograr sus fines políticos: "No lo he hecho nunca y no lo haré nunca, porque contradice absolutamente todo en lo que creo, todo lo que represento y todo lo que he dicho en mi vida".

"Cualquier forma de violencia siempre contará con mi oposición políticamente activa. No estaré nunca de acuerdo, no lo he estado nunca, por razones de formación ética, moral, de educación, también de creencias religiosas", concluyó Junqueras, que pese a su alegato no logró convencer al juez para que le dejara en libertad.