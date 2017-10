Junqueras llama "ser consecuente con el mandato democrático" del 1-O, aunque no renuncia a la mediación

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha llamado a "ser consecuente con el mandato democrático" del 1 de octubre pero sin renunciar al mismo tiempo a una mediación entre el Gobierno y la Generalitat para hallar una solución al conflicto político abierto en Cataluña. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Junqueras no ha dado pistas sobre al alcance de la decisión que se tomará el lunes, cuando existe la posibilidad de que el Parlament declare una hipotética declaración unilateral independencia de Cataluña.

A la pregunta de si habrá declaración de independencia el lunes, Junqueras se ha limitado a contestar: "Lo que habrá siempre es una actitud responsable por parte del Govern". A continuación, Junqueras ha asegurado: "La responsabilidad pasa, sobre todo, por ser consecuente con el mandato democrático que nos han dado los ciudadanos y como es evidente, y como siempre hemos dicho, también pasa por esta voluntad explícita de dar oportunidades a la mediación".

Preguntado por si sería responsable declarar la independencia de forma unilateral a partir de los resultados del 1 de octubre facilitados por el Govern, Junqueras ha asegurado: "Seguro que es responsable tomar en consideración lo que los ciudadanos nos dijeron, y mayoritariamente los ciudadanos de este país se expresaron con mucha claridad". "No se trata de que nosotros rectifiquemos la opinión de los ciudadanos", ha asegurado Junqueras, que ha añadido que cuando los catalanes han votado en otros momentos de la historia él siempre los ha respetado.

En cuanto a la opinión de los observadores internacionales invitados por el gobierno catalán, que concluyeron que la votación, suspendida por el Tribunal Constitucional, no cumplió con los "estándares internacionales", Junqueras ha comentado que era "evidente", porque "ninguna democracia requisa urnas o golpea a sus votantes". Junqueras ha vuelto a acusar al Gobierno de "dimitir constantemente de su responsabilidad política" y dejar que "el trabajo se lo haga el Tribunal Constitucional, la Corona o quien sea", y ha añadido que "estaría bien" que el Ejecutivo "se sentara a hablar".

En cuanto al pleno del lunes, ha recordado en principio está prohibido por el Tribunal Constitucional, y se ha limitado a comentar que ese día "haremos lo que sea más responsable y lo que nos corresponda". "Ahora no hace falta que yo salga aquí y diga, haremos tal cosa o tal otra, no hace falta. Hace falta hacerlo. No hace falta ser declarativo, sino trabajador. (...) "Con la declaracionitis, con el exceso de declaraciones, no ganamos nada". Tampoco ha querido entrar a comentar qué quiso decir exactamente el presidente catalán, Carles Puigdemont, al declarar a la BBC que la independencia se declararía "en días".

"Sería muy imprudente ponerme a interpretar las palabras de cualquiera", ha dicho. Sí que se ha mostrado confiado en que pase lo que pase al lunes el bloque independentista en el Parlament, formado por Junts Pel Sí y la CUP, siga yendo a la una. "Espero que sí. De momento ha sido así", ha dicho. "Si depende de mí, sí. Haré todo lo posible para que sea así", ha comentado el vicepresidente, que ha remarcado que el Govern "continúa trabajando a favor de la mediación" y que espera que se imponga "el diálogo y la negociación" en el Gobierno.