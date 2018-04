El juez Velasco reclama a ETA que "más que hablar por hablar" colabore para esclarecer los "300 crímenes impunes y sin resolver"

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha reclamado a ETA que, "más que hablar por hablar", colabore con la Justicia para esclarecer "los 300 crímenes que están impunes y sin resolver", dando pruebas e identificando autores, como única vía posible para resarcir a las víctimas y familiares.

Después de que la organización terrorista haya hecho público un comunicado en el que reconoce el daño causado y dice sentirlo por las víctimas a las que expresa su respeto, Velasco ha recordado que hay 300 crímenes de ETA que están impunes y sin resolver, sin un autor conocido.

"No tiene ninguna eficacia decir que te estás arrepintiendo si no colaboras para esclarecer los crímenes. No entiendo que sea una colaboración muy creíble", ha dicho Velasco en declaraciones a los medios antes de participar con una ponencia sobre yihadismo en unas jornadas organizadas en Palma por la Confederación Española de Policía.

El juez ha recordado que ETA ya dijo en un reciente cónclave con presos que no lo haría. "Si es verdad que te arrepientes, que eres consciente de que has creado daño y sabes que has dejado viudas y huérfanos y personas muertas que no tenían nada que ver con ningún conflicto y has creado un daño innecesario, lo que tienes que hacer, como alguien de tu organización tiene las pruebas de quién dejó a esa persona sin un familiar, es resarcirles de forma efectiva con prueba y con quien fue la persona que lo hizo", ha reclamado.

Velasco ha señalado que el Código Penal contempla que a quienes colaboran en ese sentido se les reducen las penas y ha recalcado que "es una cuestión humanitaria" y una demostración de verdadero arrepentimiento, porque el dolor que tiene quien no sabe en qué circunstancias acabaron con la vida de un familiar "es muy difícil de paliar solo con palabras".