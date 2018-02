El juez da diez días de plazo a Rovira para depositar los 60.000 euros de la fianza que evitarán su ingreso en prisión

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado un plazo de diez días a la exsecretaria de ERC, Marta Rovira, para que deposite la fianza de 60.000 euros que le impuso el pasado lunes para eludir la prisión tras declarar como investigada por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el 'procés' de independencia de Cataluña.

En su auto, y pese a considerar que la "importancia política" de la figura de Rovira es "coherente" con que tuviera una "función decisoria en la concepción y en la ejecución de un proceso soberanista", Llarena considera que en su caso el riesgo de fuga "se aprecia muy mitigado" por su arraigo personal, familiar y laboral y "por el que ha sido su comportamiento en los últimos meses, que no ofrece atisbo de posible ocultación".

En el auto dictado este miércoles el juez también acuerda la libertad sin medida cautelar alguna del expresidente de la Generalitat Artur Mas, que compareció ayer y para quien la acusación popular ejercida por Vox pidió una fianza idéntica, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante el juzgado que Llarena no ha considerado necesarias.

El juez del Supremo Pablo Llarena basa la fianza de 60.000 euros a pagar en 10 días y la obligación de comparecer cada quincena ante los tribunales, que impuso el lunes a Marta Rovira (ERC), en la capacidad "decisoria" que le atribuye sobre el proceso soberanista.

En un auto, el juez apunta que Rovira tenía "capacidad decisoria" en la concepción del 'procés' y en la organización del referéndum ilegal y participó en las reuniones para dirigir el proceso soberanista, todo ello según intervenciones telefónicas y el documento EnfoCats y la agenda incautados a Josep María Jové, la mano derecha del vicepresident de la Generalitat y president de ERC Oriol Junqueras.

No obstante, ha evitado la prisión provisional para ella porque no aprecia riesgo de fuga por su arraigo y "por su comportamiento en los últimos meses, que no ofrece ningún atisbo de posible ocultación", según explica en el auto en el que adopta la citada fianza para ella, que deberá ser abonada en un plazo de 10 días a contar desde este jueves.