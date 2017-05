José Antonio Nieto: "Mi situación es tremendamente incómoda porque no sé de qué se me acusa"

Este martes se salía a la luz una información que insinuaba que Anticorrupción se oponía a la excarcelación de Ignacio González en un escrito en el que apuntaba al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, como responsable de que el expresidente de la Comunidad de Madrid supiera que estaba siendo investigado.

Nieto ha subrayado, en una entrevista telefónica en Espejo Público, que no dijo "nada sobre algo que desconocía a Pablo González" (hermano de Ignacio González), pero afirma que tampoco le preguntó nada. Considera que es "gravísimo que desde Fiscalía se insinúe eso" y pide que si hay hechos se los trasladen y le den la "oportunidad de defenderse" porque se siente "con las manos atadas a la espalda".

"Aseguro con rotundidad que desconocía la existencia de una investigación contra Ignacio y Pablo González", ha manifestado Nieto, tras explicar que si esa reunión se la hubiera solicitado el expresidente de la Comunidad de Madrid, no se habría producido "porque no le conozco de nada y no es responsable de ninguna empresa pública".

Asimismo, recuerda que la reunión (el 8 de marzo) se produjo 42 días antes de que se conociera la operación (el 19 de abril). "El 8 de marzo nadie imaginaba que había una investigación sobre Ignacio González", ha señalado.

Por otro lado, ha dicho que hay periodistas que han manifestado que la conversación fue grabada y alega que ojalá sea cierto y salga a la luz, y ha indicado que su cargo está a disposición del ministro desde que tomó posesión del mismo.

"Mi situación es tremendamente incómoda porque no sé de qué se me acusa", ha indicado, y ha dicho que espera que se abra el secreto de sumario.