Turull rechaza dar detalles sobre la comparecencia de Puigdemont pero asegura que será "muy claro y explícito"

El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha rechazado dar detalles sobre la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el pleno del Parlament de este martes por la tarde, pero ha asegurado que será "muy claro y muy explícito".

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, unas horas antes de que el presidente comparezca para trasladar los resultados del referéndum del 1-O y desvele el alcance de la declaración sobre la independencia de Cataluña que prevé presentar.

Turull ha afirmado que el Govern está "absolutamente cohesionado" sobre la intervención que hará el presidente, y no ha querido desvelar si Puigdemont ha compartido su discurso en la reunión del gabinete de este martes, alegando que las deliberaciones de Ejecutivo son secretas.

El portavoz del Govern sí ha entrado a valorar la economía catalana tras el anuncio de decenas de empresas que han señalado que cambiarán su sede social ante los tensos momentos que se viven en Cataluña.

El conseller de Presidencia ha señalado que la economía catalana "es muy robusta y sólida" y que tiene una gran capacidad de adaptarse a los cambios. Además ha señalado que "la realidad económica de Cataluña es la pequeña y la mediana empresa" y que quienes intentan generar una situación de alarma se equivocan.

Turull critica que el Gobierno haya facilitado a las empresas el traslado de su domicilio social a otro territorio e insiste en que el Govern tiene plena confianza en la economía catalana.

Responde a Pablo Casado

Preguntado sobre las declaraciones de Pablo Casado, en las que advirtió a Puigdemont que podía acabar como Companys, Turull subraya que lo alarmante es que "no ha habido un desmentido con entidad por parte de su propio partido" y le recuerda a Casado que este domingo se conmemora a las víctimas de la Guerra Civil en Cataluña porque es el aniversario del fusilamiento de Companys. Por ello, insiste, "si tuviera una mínima convicción democrática, él mismo se desmentiría o pediría disculpas".

Afea a Colau su mensaje

Jordi Turull, ha afeado a la alcaldesa de Barcelona y dirigente de los comunes, Ada Colau, que "poner en un mismo lado" a quienes "dieron con las porras" y a quienes "pusieron urnas" en el 1 de octubre no es el "mensaje más afortunado".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que retire la declaración unilateral de independencia y al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que no aplique el artículo 155 de la Constitución para no "dinamitar la posibilidad de un espacio de diálogo". "Ponernos al mismo lado a los que dieron con las porras con los que pusimos las urnas, no nos parece el mensaje más afortunado. Pero estamos hoy centrados en otra cuestión", ha reprochado Turull a la alcaldesa barcelonesa, en alusión a las cargas policiales e incidentes durante la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Por otro lado, Turull ha valorado la manifestación que se produjo el domingo en Barcelona organizada por Societat Civil Catalana (SCC) a favor de la unidad de España, sobre la que, sin querer entrar en una "guerra de cifras", ha opinado que "hubo mucha, mucha gente" y fue una manifestación "importante".

El conseller ha mostrado el "respeto más absoluto a la manifestación, como no puede ser de otra manera", ya que el criterio del Govern es que "todos los ciudadanos y todas las ideologías tienen derecho a manifestarse, defiendan lo que defiendan, y solo pedimos que sean cívicas y pacíficas".

A su juicio, la manifestación del domingo fue así "en su inmensa mayoría", a pesar de que "hubo gente que produjo incidentes": "Pero no haremos que por que hayan unos incidentes minoritarios, intentar implicar al resto. Nuestro respeto a todas las manifestaciones de este fin de semana", en referencia también a la del sábado a favor del diálogo en ayuntamiento de toda España. Pero Turull también ha aludido irónicamente al hecho de que en la marcha de Societat Civil Catalana se organizaran autobuses llegados desde el resto de España: "Como no sabemos cuánta es la gente que vino de fuera de Cataluña, solo desearles que hayan tenido una buena estancia, que hayan hecho mucho gasto, que siempre va bien, que hayan estado bien y que saben que, cuando quieran, pueden volver".