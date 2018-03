Jordi Sànchez vuelve a pedir su puesta en libertad tras ser propuesto como candidato a la investidura

El número dos de JxCat Jordi Sànchez, propuesto como candidato a la presidencia de la Generalitat, ha pedido al Tribunal Supremo y al Constitucional que lo dejen libre o le permitan acudir al Parlament para su investidura, alegando que su voluntad y la de su grupo es respetar la "legislación vigente".

En sendos escritos la defensa de Jordi Sànchez solicita al juez del Supremo Pablo Llarena que le deje en libertad o que le permita "acudir personalmente al debate de investidura" que, según el escrito, está previsto para el próximo 12 de marzo, para garantizar así sus derechos políticos y los de sus votantes.

Paralelamente, el portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha anunciado que su grupo parlamentario promoverá una "querella criminal" contra el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena si no deja en libertad a Jordi Sànchez o no le permite acudir al pleno de investidura del próximo lunes. En rueda de prensa en el Parlament, Pujol ha anunciado la "intención de JxCat de promover una querella criminal contra Llarena por prevaricación si no resuelve favorablemente la petición de libertad de Sànchez". "Sería un hecho gravísimo, absolutamente inoportuno y que traicionaría la voluntad de los ciudadanos de Cataluña. Los jueces han de ser jueces, han de ser justos y no pueden decidir el futuro político de los países bloqueando investiduras", ha señalado el dirigente de la formación liderada por Carles Puigdemont.

Pujol ha esgrimido que "el Estado de derecho merece el 'sí' a la libertad de Sànchez" y, en este sentido, ha considerado que es de "sentido común" que el Tribunal Supremo o el Constitucional acepten la petición presentada hoy por la defensa de Sànchez para que lo dejen libre o le permitan acudir a su investidura, alegando que su voluntad y la de su grupo es respetar la legislación vigente.

En paralelo, el dirigente ha hecho un llamamiento a las instituciones del Estado para que hagan "gestos" que permitan dejar atrás la "excepcionalidad" y entrar en una fase de "normalidad", empezando por dejar en libertad al candidato a la investidura. "Ojalá se encuentre un respiro por parte de los que siguen teniendo encarcelados a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Hago un llamamiento y una petición de que haya un esfuerzo por parte de todo el mundo no solo para el diálogo, sino de gestos concretos para normalizar el derecho a la libertad que tiene nuestro candidato Jordi Sànchez", ha afirmado.

Por otro lado, sobre las negociaciones para formar gobierno, tras el preacuerdo anunciado por JxCat y ERC, Pujol ha asegurado que se acabarán de perfilar las "correcciones, enmiendas y aportaciones" que pueda hacer ERC y, entre "esta tarde o mañana por la mañana, se compartirá con la CUP" para que la sometan a sus procesos de debate interno y la "negociación llegue a buen puerto".