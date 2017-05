La iniciativa de sacar a Franco del Valle de los Caídos podría fracasar por falta de respaldo de Podemos y ERC

Contra todo pronóstico, la proposición no de ley del PSOE que pide un nuevo impulso de la Ley de Memoria Histórica y exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, no ha concitado el respaldo de partidos de izquierda como Podemos o ERC, que creen insuficiente la iniciativa de los socialistas. El pleno del Congreso ha debatido este martes -aunque votará el jueves- esta proposición no de ley del PSOE que, al no tener rango de ley, no es de obligado cumplimiento para el Gobierno.

Podemos amenaza con abstenerse el jueves si no se aceptan sus enmiendas, lo mismo que ERC, que incluso se plantea votar en contra ante una iniciativa que califica de "monumento al cinismo político". Del otro lado, el PP se opone también a la propuesta en su conjunto, mientras que Ciudadanos está dispuesta a apoyarla, siempre que no se acepten las enmiendas de ERC y Podemos.

Así las cosas y siempre que no se acerquen posturas de aquí al jueves, la iniciativa no parece que pueda salir adelante por los vetos cruzados.