Iglesias llama a la unidad en el inicio de Vistalegre II: "El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha arrancado la segunda Asamblea Ciudadana de la formación morada con un aviso: "El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo".

Palabras que han sido recibidas con gritos de 'unidad, unidad' de los militantes sentados en las gradas del Palacio de Vistalegre de Madrid, donde Iglesias ha reconocido que han cometido muchos errores, pero ha dicho que hoy y mañana este congreso debe ser ejemplo de "fraternidad e inteligencia".

"Nadie dijo que fuera a ser fácil, aquí seguimos dispuestos dispuestos a ganar, dispuestos a hacer frente la mal Gobierno, no se confíen señores del PP, el viento del cambio sigue soplando", ha exclamado.

En el tiempo de intervención para defender su documento político, Iglesias ha marcado distancias con las tesis de transversalidad que propugna para Podemos el secretario Político del partido, Íñigo Errejón. "La transversalidad no tiene que ver con parecerse a Ciudadanos o a Podemos, tiene que ver con parecerse a España, a la gente que trabaja para sacar adelante el país", ha proclamado.

"Hay que construir pueblo empezando desde hoy mismo", ha enfatizado.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha subido este sábado el escenario de Vistalegre II para El mensaje principal de la que ha sido su segunda intervención en la II Asamblea Ciudadana -primero ha subido al escenario para saludar a los asistentes y dar por inaugurado el cónclave-- ha sido que el partido morado no debe olvidar sus orígenes ni intentar parecerse a los "viejos partidos".

"No podemos olvidarnos de quienes somos, no nos podemos parecer a ellos ni en los altares", ha advertido, admitiendo que estar en el Parlamento "es importante", pero recalcando que esa cercanía a los partidos tradicionales o a los nuevos que, a su juicio, se les parecen, no puede llevarles a perder de vista que ellos tienen que parecerse "a la gente".

En este contexto, Iglesias también ha hecho hincapié en equiparar al PP y al PSOE: "Yo soy una persona de izquierdas, pero no me creo la geografía parlamentaria que sitúa al PP en la derecha y al PSOE a la izquierda porque ambos son representantes del proyecto de las élites", ha señalado Iglesias, mostrando su deseo de que "el PSOE rectifique".

Además, ha abogado por situar a Podemos al frente de España junto con sus fuerzas hermanas y la sociedad civil: "No bastan las victoria electorales, hacen falta también construir victorias sociales, hay que construir pueblo empezando desde hoy mismo", ha enfatizado.