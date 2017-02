Iglesias: "En el futuro debemos debatir en casa y no en los platós, la gente está harta de que Podemos hable de su ombligo"

Un Pablo Iglesias dolido y más autocrítico de lo que nos tiene acostumbrados ha tomado 'un café con Susanna'.

El secretario general de Podemos ha calificado de "torpeza política" la crisis interna que ha copado las portadas de todos los medios durante los últimos meses. A cuatro días del Congreso de Vistalegre, Pablo Iglesias ha reconocido que se han hecho "algunas cosas mal" y por eso ha aprovechado para pedir el voto para su proyecto.

"Esto es de una torpeza política enorme"

"Creo que hemos hecho algunas cosas mal, creo que en el futuro hay cosas que debemos discutir en casa y no discutirlas en los platós de televisión. Creo que la gente está harta, está harta de que Podemos hable de su ombligo y no hable de la factura de la luz, de los desahucios, de los autónomos, de las pequeñas empresas que tienen que cerrar…"

Convencido de que a Podemos la gente lo ha apoyado porque eran "distintos", Iglesias ha abogado por "seguir demostrando que no somos como ellos". Por ello se muestra esperanzado con el congreso del próximo fin de semana.

"A partir del día 13 tenemos que estar firmes. La gente está tocando la corneta y está diciendo chavales ya vale de tonterías y pongámonos a arrimar el hombro. Creo que vamos a salir más fuerte. Nos han golpeado tan duro que vamos a salir muy fuertes".

Conciliador y dispuesto a dejar en el pasado lo que está ocurriendo hasta ahora, Iglesias ha considerado que "la clave son los documentos y la lista al Consejo Ciudadano", y en este sentido ha insistido: "Quien gane liderará nuestra formación. Si nosotros ganamos yo voy a tender la mano y voy a intentar integrar a los compañeros que hayan quedado en minoría."

"Si hay una mayoría que piensa que Errejón lo puede hacer mejor, yo seré leal a Errejón"

Sin ningún atisbo de duda ha confirmado que "si hay una mayoría que piensa que Íñigo Errejón lo puede hacer mejor que yo, yo seré leal a Errejón. Es más ha confirmado que cree que "sería un candidato magnífico", tanto para el Ayuntamiento de Madrid como para la Comunidad.

Iglesias ha diagnosticado que las diferencias entre Íñigo Errejón y él son "diferencias de diagnóstico". Entre ellas cita que mientras los 'errejonistas' quieren disputar la condición de oposición al PSOE ellos consideran que el PSOE "no es oposición porque ha entregado el Gobierno al PP", además la corriente del secretario político "no estaba de acuerdo con un pacto con IU", por su parte los 'pablistas' quieren "un Podemos que no solo haga política en las instituciones, que también esté donde la gente sufre" e insiste en que bajo su opinión "un Podemos transversal no es un Podemos que se parezca al PSOE ni a [[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/temas/ciudadanos-1|||C’s]]. Un Podemos transversal es un Podemos que se parezca a España".

Sin ocultar que le ha dolido la publicación de Luis Alegre en la que calificaba como "camarilla" a su entorno ha manifestado que siente "lástima" por él y ha declinado hacer "ningún comentario más porque esto ofende a la gente" y se ha limitado a afirmar: "Creo que esto nos hace muchísimo daño y hace que nuestros adversarios se froten las manos".

Además ha insistido en que no puede consentir que "los problemas y las frustraciones personales" que puedan tener entre ellos "se conviertan en titulares para hablar de nosotros". Zanja el tema diciendo: "Hay que terminar ya con esta dinámica que da una imagen patética. Esto es de una torpeza política enorme".